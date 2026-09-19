НАТО располагает подробными планами действий на случай возможной эскалации на восточном фланге. По словам председателя Военного комитета альянса адмирала Джузеппе Каво Драгоне, документы объемом около 4000 страниц охватывают различные сценарии — от гибридных угроз до применения статьи 5 Североатлантического договора.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс полностью подготовил планы реагирования на возможную эскалацию на восточном направлении. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Военного комитета НАТО в Копенгагене.

По его словам, только планы, касающиеся восточного фланга, занимают около 4000 страниц. Они описывают порядок принятия решений, переброски войск и реагирования на различные варианты развития событий.

«У нас есть три плана для восточного направления, чтобы быть готовыми к любой возможной эскалации», — отметил Драгоне.

Он подчеркнул, что НАТО готовится к широкому спектру сценариев — от гибридных атак и локальных кризисов до ситуации, которая потребует применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

По словам адмирала, структура управления уже создана, необходимые силы находятся в готовности, а процедуры принятия решений максимально стандартизированы, чтобы сократить время реагирования.

Для стран восточного фланга это означает, что действия союзников заранее спланированы и согласованы. Такие планы регулярно обновляются и являются частью общей системы коллективной обороны НАТО.

Отвечая на вопрос о возможности удара России по району польско-украинской границы, Драгоне заявил, что НАТО не рассматривает подобное развитие событий как реальный сценарий, хотя внимательно следит за происходящим и учитывает риск эскалации при военном планировании.

Он также отметил, что гибридные атаки сами по себе не означают автоматического применения статьи 5, поскольку обычно остаются ниже порога, который предусматривает коллективный военный ответ.

Значительное внимание, по словам главы Военного комитета, сейчас уделяется увеличению запасов вооружений и боеприпасов. Опыт войны в Украине показал чрезвычайно высокий расход боеприпасов, поэтому НАТО призывает оборонную промышленность быстрее наращивать производство.

«Финансирование будет обеспечено. Теперь необходимо ускорить возможности поставок», — заявил Драгоне.

Отдельным направлением работы остается укрепление восточного фланга с помощью систем противовоздушной обороны, беспилотников и средств борьбы с ними. Кроме того, альянс продолжает уделять внимание защите критически важной инфраструктуры и противодействию гибридным угрозам, включая возможные диверсии против объектов оборонной промышленности.

Выступление Драгоне прозвучало спустя несколько дней после сообщений об ударах беспилотников вблизи польско-украинской границы. Польские власти тогда заявили, что воздушное пространство страны нарушено не было, однако инцидент вновь привлек внимание к вопросам безопасности восточного фланга НАТО.