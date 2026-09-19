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Детям запретят соцсети? Брюссель готовит «сюрприз» 0 49

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дети в школе

Дети в школе

Решение будет обязательным для всех стран ЕС.

Еврокомиссия 17 сентября представила проект закона о защите детей в интернете — EU KIDS Act. В случае его принятия документ закроет соцсети для детей младше 13 лет, разрешит подросткам от 13 до 15 лет заводить только «мини-аккаунты» под контролем родителей и обяжет платформы убрать «вызывающие зависимость» функции для всех несовершеннолетних. Единые правила для 27 стран должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Франция пыталась ввести собственный запрет для детей до 15 лет: парламент принял его 21 июля, но меньше чем через месяц Конституционный совет ограничение отменил, - сообщает Международное радио Франции.

Брюссель предлагает набор ограничений. Детям младше 13 лет соцсети планируют закрыть полностью. С трех лет им будут доступны только специальные детские видеосервисы, причем через привязанный к родителям аккаунт не больше часа в день. Подростки от 13 до 15 лет получат возможность создать ограниченные учетные записи. Собственный аккаунт можно завести с 15 лет. Сама Комиссия называет это не запретом, а «отсрочкой», с которой социальные сети будут появляться в жизни несовершеннолетних. Экспертная группа, которую фон дер Ляйен созвала весной, советовала ввести жесткий порог в 13 лет, но оставляла странам право поднять его на местном уровне. В группу вошли более 60 специалистов, ее возглавили эпидемиолог из французского Inserm Мария Мелькиор и детский психиатр из Ульма Йорг Фегерт. Однако комиссия решила ввести более жесткий запрет.

Вторая часть закона касается всех пользователей до 18 лет. Его требования распространяются на соцсети, видеоплатформы, онлайн-игры, ИИ-компаньонов и чат-ботов. В них будут запрещены бесконечная лента, уведомления в ночные часы и рекомендательные алгоритмы на основе личных данных.

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#интернет #безопасность #социальные сети #дети #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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