Европейский парламент потребовал от Марин Ле Пен вернуть почти 169 тысяч евро, которые, по его оценке, были израсходованы с нарушением правил во время ее работы депутатом Европарламента в 2009–2014 годах. Политик отвергает личную ответственность и может оспорить решение в суде.

Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь оказалась в центре финансового спора с европейскими институтами. По данным Mediapart, финансовое управление Европарламента потребовало вернуть 168 997 евро, которые, по мнению ведомства, были потрачены с нарушением правил использования средств ЕС в период ее работы евродепутатом с 2009 по 2014 год, пишет Huffpost.fr.

Речь идет о средствах, которые депутаты Европарламента получают для обеспечения своей парламентской деятельности и взаимодействия с избирателями. Согласно действующим правилам, такие расходы должны быть непосредственно связаны с исполнением депутатских полномочий.

По информации Mediapart, проверка выявила ряд расходов, которые Европарламент считает необоснованными. Среди них — контракты, заключенные без обязательных конкурсных процедур или с формальным соблюдением требований, а также мероприятие 2010 года, официально заявленное как конференция по вопросам Европы и финансового кризиса. По данным издания, проверяющие пришли к выводу, что фактически оно носило внутрипартийный характер и было связано с борьбой Марин Ле Пен за руководство тогдашним «Национальным фронтом».

В материалах проверки также упоминаются расходы на производство тысячи DVD-дисков стоимостью около 10 тысяч евро и информационных бюллетеней на сумму 37 тысяч евро, использование которых, как утверждает Mediapart, документально подтвердить не удалось.

Позиция Марин Ле Пен

Марин Ле Пен отвергает личную ответственность за выявленные нарушения. Она заявляет, что расходы проходили необходимые проверки, а вопросы управления бюджетом относились к компетенции ее тогдашнего парламентского помощника Шарля ван Хоутте. Кроме того, политик ранее обращалась в суд с обвинениями в адрес бывшего руководителя парламентской группы партии, утверждая, что в документах могли иметь место нарушения.

Однако Европарламент придерживается иной позиции. По его правилам, именно депутат несет окончательную ответственность за законность и обоснованность заявленных расходов, независимо от того, кто занимался их оформлением.

Это не первое разбирательство

Нынешние требования основаны на материалах расследования Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое ранее выявило возможные нарушения при использовании средств Европарламента рядом представителей партии. При этом нынешнее требование касается отдельного эпизода, связанного с расходами Марин Ле Пен в период ее работы евродепутатом.

Теперь у политика остается возможность обжаловать требование Европарламента в Суде Европейского союза в Люксембурге. Окончательное решение по делу пока не принято.

Следующим этапом может стать судебное разбирательство, если Марин Ле Пен решит воспользоваться правом на обжалование требований Европарламента.