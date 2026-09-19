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Нас ждет «столетняя война»? 0 221

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

"Или НАТО вступит в эту войну и нас ждет Третья мировая..."

Ле Пен предрекла Украине «Столетнюю войну»

«Или НАТО вступит в эту войну и это будет Третья мировая война, или мы будем свидетелями Столетней войны», — заявила в эфире LCI лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты республики Марин Ле Пен. Она также обратила внимание, что боевые действия в Украине длятся дольше, чем Первая мировая война.

Ле Пен заявила, что хотела бы вступить в диалог с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также выразила желание включить в переговорный процесс Германию, Польшу, Турцию и другие страны, - сообщает RTVI US.

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#НАТО #Украина #Марин Ле Пен #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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