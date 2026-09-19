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Октоберфест-2026 открыт: фестиваль впервые использует ИИ для контроля толпы 0 106

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: октоберфест

В Мюнхене открылся 191-й Октоберфест — крупнейший в мире пивной фестиваль. В этом году организаторы ожидают более шести миллионов посетителей, а за безопасностью впервые будут следить камеры с элементами искусственного интеллекта.

В столице Баварии в субботу официально стартовал 191-й Октоберфест. По многолетней традиции праздник открылся церемонией вскрытия первой бочки пива.

Впервые эту символическую миссию выполнил новый обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе, представляющий партию «Зеленые». Он открыл бочку двумя ударами молотка, после чего передал первую кружку пива премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.

Благодаря теплой и солнечной погоде уже в первый день на лугу Терезы, где проходит фестиваль, собрались тысячи посетителей.

Октоберфест продлится до 4 октября, а организаторы рассчитывают принять более шести миллионов гостей. Для экономики Мюнхена это одно из главных событий года, ежегодно привлекающее туристов со всего мира.

Особое внимание в этом году уделено безопасности. Полиция заранее объявила об усиленных мерах контроля, включая защиту от возможных атак с использованием беспилотников.

Впервые на фестивале применяются камеры с поддержкой искусственного интеллекта. Они анализируют плотность потока людей и позволяют оперативно обнаруживать опасное скопление посетителей. При необходимости организаторы смогут временно ограничивать доступ в наиболее загруженные зоны.

Использование таких технологий отражает общую тенденцию: массовые мероприятия в Европе все чаще сочетают традиционные меры безопасности с цифровыми системами мониторинга, чтобы быстрее реагировать на потенциальные риски.

Октоберфест остается крупнейшим народным фестивалем Германии и одним из самых посещаемых массовых мероприятий в мире.

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#туризм #искусственный интеллект #безопасность #традиции
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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