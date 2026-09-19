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Перед выборами в Берлине полиция пришла с обыском к помощнику кандидата AfD: что известно 1 158

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: полиция Германии
ФОТО: Youtube

За несколько дней до выборов в парламент Берлина полиция провела обыск в доме сотрудника аппарата главного кандидата партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Кристины Бринкер. Следствие ведётся по подозрению в нарушении законодательства о взрывчатых веществах и оружии, однако доказательств по этим подозрениям во время обыска обнаружено не было.

Берлинская полиция провела обыск в доме 48-летнего сотрудника аппарата главного кандидата AfD на выборах в земельный парламент Кристины Бринкер. Обыск состоялся во вторник в районе Лихтерфельде по решению суда, сообщили в прокуратуре.

Мужчина подозревается в нарушении законодательства Германии о взрывчатых веществах и оружии. Вместе с тем в прокуратуре заявили, что во время обыска не было найдено доказательств, подтверждающих именно эти подозрения.

Следователи, однако, изъяли другие предметы, обнаруженные во время обыска. Сейчас им предстоит провести экспертизу, чтобы определить, имеют ли эти находки значение для уголовного расследования.

По данным немецких СМИ, речь идёт о наркотиках и предметах с нацистской символикой. Официально прокуратура эти детали не подтверждала, сообщив лишь о наличии так называемых случайных находок.

В AfD назвали произошедшее личным делом сотрудника. Представитель партии Рональд Глезер заявил, что в партии намерены дождаться результатов расследования. Сама Кристина Бринкер сказала, что не замечала у своего помощника признаков подобных взглядов, добавив, что считала его коллекционером.

Обыск прошёл за несколько дней до выборов в парламент Берлина, которые состоятся в воскресенье. Предвыборная кампания в немецкой столице в последние недели проходит на фоне сразу нескольких резонансных расследований и остаётся одной из самых напряжённых в стране.

Расследование продолжается, а уголовно-правовая оценка изъятых предметов будет дана после завершения их экспертизы.

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#выборы #полиция #прокуратура #обыск #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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