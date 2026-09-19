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Расходы США на войну с Ираном превысили 43 млрд долларов и продолжают расти 1 176

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия США
ФОТО: пресс-фото

Военная операция США против Ирана уже обошлась американскому оборонному ведомству в 43,6 млрд долларов. Новые оценки, представленные Конгрессу, показывают, что основная часть расходов приходится на боеприпасы и вооружение, а затраты продолжают быстро увеличиваться.

Военная кампания США против Ирана по состоянию на 3 сентября обошлась американским вооруженным силам в 43,6 млрд долларов. Такие данные Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) представило Конгрессу.

Это самая свежая официальная оценка стоимости конфликта, который, по данным агентства AP, продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Еще несколько дней назад Бюджетное управление Конгресса США (CBO) оценивало расходы Пентагона в 38 млрд долларов по состоянию на 1 августа. Ведомство также предупредило, что при сохранении нынешней интенсивности боевых действий война может обходиться американскому бюджету еще в 2–3 млрд долларов в месяц.

Новые расчеты показывают, что расходы растут быстрее прежних прогнозов.

Самой затратной статьей остаются вооружение и боеприпасы. Если на начало августа на их использование было израсходовано 21,7 млрд долларов, то уже к началу сентября эта сумма выросла до 28,1 млрд долларов. Таким образом, менее чем за месяц расходы по этой статье увеличились более чем на 6 млрд долларов.

Военные расходы — лишь часть последствий конфликта. Война также влияет на мировые цены на нефть и ситуацию на финансовых рынках, а кроме того сопровождается потерями среди американских военнослужащих.

Одновременно вопрос стоимости войны становится и внутренней политической темой в США. Осенью стране предстоят промежуточные выборы в Конгресс, а отношение избирателей к продолжающемуся конфликту может стать одним из факторов предвыборной кампании.

Новые данные опубликованы в момент, когда администрация президента Дональда Трампа добивается одобрения военного бюджета в размере 1,5 трлн долларов. Кроме того, Белый дом просит Конгресс утвердить дополнительный пакет финансирования на 95 млрд долларов, который предполагается направить на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана, а также другими приоритетными направлениями.

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#Иран #США #Дональд Трамп #бюджет #военные расходы #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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