Руководство партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовится провести встречу с советником президента России Кириллом Дмитриевым, на которой планируется обсудить возможность возобновления поставок российского газа в Германию. При этом, как отмечает Reuters, партия не обладает полномочиями принимать подобные решения.

Руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует весной провести встречу с советником президента России Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить возможное возобновление поставок российского газа в Германию. Об этом со ссылкой на два источника сообщили Reuters и Deutsche Welle.

По информации Reuters, в переговорах могут принять участие сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла, а российскую сторону, как ожидается, будет представлять Дмитриев — советник Владимира Путина и руководитель Российского фонда прямых инвестиций. Представители АдГ и Дмитриева комментировать эту информацию отказались.

По данным источников, встреча может состояться уже весной следующего года. Среди возможных площадок для переговоров рассматриваются Израиль, ОАЭ или Индия.

При этом Reuters подчеркивает, что АдГ не имеет полномочий самостоятельно принимать решения о возобновлении поставок российского газа. Энергетическая политика относится к компетенции федерального правительства Германии, а остальные парламентские партии продолжают исключать сотрудничество с АдГ при формировании правящей коалиции.

Тем не менее партия последовательно выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В опубликованном 30 июня интервью Reuters Алиса Вайдель заявила, что Германия должна отказаться от бойкота российских нефти и газа, назвав дешевую энергию из России одной из основ успеха немецкой промышленности.

Перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт АдГ также обещала добиваться отмены энергетических санкций против России, нормализации торговых отношений между двумя странами и восстановления поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Тема поставок российского газа вновь оказалась в центре внимания на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Однако возможные переговоры представителей АдГ с российской стороной сами по себе не означают изменения энергетической политики Германии, поскольку соответствующие решения принимает федеральное правительство.