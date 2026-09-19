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Советник Путина публично предложил АдГ сотрудничество по «Северному потоку» перед выборами в Германии 1 116

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: nord stream

Советник президента России Кирилл Дмитриев публично предложил экономическое сотрудничество немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), связав возможное возобновление поставок российского газа с успехом партии на региональных выборах. Заявление прозвучало за день до голосования в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании.

Советник президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с публичным обращением к немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), предложив экономическое сотрудничество в случае ее успеха на выборах.

На своей странице в социальной сети X Дмитриев заявил, что Мекленбург — Передняя Померания вновь сможет получить «доступный и надежный газ» по системе «Северный поток», если поставки будут восстановлены благодаря совместной работе с АдГ. Он также пообещал более низкие цены на энергию, новые рабочие места и ускорение экономического роста.

Заявление прозвучало за день до выборов в региональные парламенты Берлина и Мекленбурга — Передней Померании, где, согласно последним опросам, АдГ остается одним из основных претендентов на высокий результат.

Россия неоднократно заявляла о готовности возобновить поставки газа в Германию в случае изменения санкционной политики. После взрывов в 2022 году из четырех ниток системы «Северный поток» неповрежденной осталась только одна, однако она не эксплуатируется.

Дмитриев также прокомментировал публикацию сопредседателя АдГ Алисы Вайдель, призвавшей к политическим переменам в Мекленбурге — Передней Померании, написав, что Германии больше не нужен «энергетический и промышленный саморазрушительный курс».

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на информированные источники, что руководство АдГ готовит встречу с Кириллом Дмитриевым, на которой может обсуждаться вопрос возобновления поставок российского газа. По данным агентства, переговоры планируется провести весной следующего года. Представители АдГ и Дмитриева эту информацию не комментировали.

При этом Reuters подчеркивает, что АдГ не обладает полномочиями самостоятельно принимать решения в сфере энергетической политики. Такие вопросы находятся в компетенции федерального правительства Германии, а другие парламентские партии продолжают исключать сотрудничество с АдГ при формировании федеральной коалиции.

Партия, однако, последовательно выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В частности, Алиса Вайдель ранее заявляла о необходимости вернуть поставки российских нефти и газа, а в своих предвыборных программах АдГ выступала за отмену энергетических санкций и возобновление работы «Северного потока».

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#выборы #газ #санкции #энергетика #экономика #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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