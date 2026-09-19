США, Дания и Гренландия договорились об усилении сотрудничества в сфере безопасности Арктики и Северной Атлантики. Документ планируется подписать на следующей неделе во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, после чего его должны одобрить парламенты Дании и Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген, Вашингтон и власти Гренландии достигли соглашения, которое должно усилить безопасность в Арктике и Северной Атлантике. По её словам, документ также подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право жителей Гренландии на самоопределение.

Подписание соглашения запланировано на следующую неделю в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. После этого документу ещё предстоит пройти процедуры ратификации в парламентах Дании и Гренландии, прежде чем он вступит в силу.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что соглашение предоставляет Соединённым Штатам постоянную роль в обеспечении безопасности Гренландии. По его словам, ни одно государство, которое США считают противником, не сможет размещать на острове военные базы, военный контингент или осуществлять чувствительные инвестиции без письменного согласия Вашингтона.

При этом официальные заявления Дании и Гренландии делают акцент на другом аспекте документа — сохранении суверенитета Дании и особого статуса Гренландии. Таким образом, стороны по-разному характеризуют соглашение, хотя подтверждают факт его достижения.

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен приветствовал договорённость, заявив, что она укрепит безопасность острова и одновременно учитывает интересы самой Гренландии в международном сотрудничестве.

Интерес США к Гренландии заметно усилился после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент неоднократно заявлял о стратегическом значении острова для безопасности Соединённых Штатов, что ранее вызывало напряжённость в отношениях с Данией и дискуссии внутри НАТО.

По данным ряда СМИ, Вашингтон рассматривает возможность расширения своего военного присутствия на острове. При этом США уже располагают базой Питуффик на севере Гренландии, а действующее оборонное соглашение между странами существует ещё со времён холодной войны.

Если соглашение будет окончательно утверждено, оно станет новой основой для сотрудничества США, Дании и Гренландии в сфере безопасности Арктического региона. При этом вопрос о суверенитете острова, как подчёркивают Копенгаген и Нуук, документ не меняет.