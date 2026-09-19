Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине вооружений и оборудования для противовоздушной обороны на сумму до 2,68 млрд долларов. Теперь предложение должно пройти дальнейшие процедуры, после чего стороны смогут заключить контракт.

Государственный департамент США разрешил возможную продажу Украине систем противовоздушной обороны и сопутствующего оборудования общей стоимостью до 2,68 млрд долларов.

Речь идет о предварительном одобрении сделки. После этого возможная поставка проходит предусмотренные американским законодательством процедуры, а окончательный контракт заключается только после завершения всех этапов согласования.

Согласно заявлению Госдепартамента, Украина планирует оплатить закупку за счет средств, предоставленных европейскими странами, а также финансирования по американской программе Foreign Military Financing (FMF), выделенного предыдущей администрацией США.

В запрос Украины входят системы, описанные как «клоны» зенитных комплексов С-300, ракеты GAM-67, зенитные ракетные системы увеличенной дальности с лазерным наведением, транспортно-пусковые установки, комплекты модернизации мобильных пусковых систем, а также радиолокационные станции RPS-202, предназначенные для обнаружения и противодействия беспилотникам.

Противовоздушная оборона остается одним из ключевых направлений военной поддержки Украины на фоне продолжающихся ударов с применением ракет и беспилотников. Поэтому подобные решения США касаются не только поставок вооружений, но и дальнейшего укрепления возможностей страны по защите воздушного пространства.

Окончательные сроки заключения контракта и начала возможных поставок пока не названы.