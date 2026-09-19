Президент США Дональд Трамп подписал закон о новом пакете санкций против России, окончательно завершив его принятие после одобрения обеими палатами Конгресса. Документ расширяет ограничения в отношении российского энергетического и оборонного секторов, «теневого флота», а также предоставляет президенту дополнительные полномочия в сфере внешней торговли.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о масштабном усилении санкций против России. Документ, ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей, официально вступил в силу.

Закон считается наиболее значительным пакетом американских санкций против России с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Сенате он был принят 86 голосами против 11, а затем получил поддержку Палаты представителей, где за него проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Новые ограничения затрагивают российский энергетический и оборонный секторы, президента России Владимира Путина, других высокопоставленных российских должностных лиц, а также так называемый «теневой флот» танкеров, который, по оценке западных стран, используется для обхода действующих санкций.

Одним из ключевых положений закона стало расширение полномочий президента США. Документ позволяет вводить таможенные пошлины в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Индию и Китай. Цель этой меры — усилить экономическое давление на Москву за счёт сокращения доходов от экспорта энергоносителей.

Кроме того, закон предусматривает дополнительные ограничения в отношении компаний и иностранных организаций, которые, по мнению США, оказывают поддержку российской армии. Одновременно расширяются санкции против Ирана.

Именно торговые полномочия президента стали одним из самых обсуждаемых пунктов законопроекта. Часть демократов поддержала усиление санкций против России, но выступила против расширения президентских полномочий в сфере внешней торговли. Несмотря на эти разногласия, документ получил поддержку большинства в обеих палатах Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал принятие законопроекта и поблагодарил американских законодателей за поддержку. По его словам, усиление санкционного давления должно способствовать продвижению к переговорам.

Автором инициативы был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который добивался её принятия с апреля 2025 года. Он скончался в июле этого года, ещё до окончательного утверждения документа.

Подписание закона состоялось за неделю до запланированной встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне. Накануне власти Индии заявили, что намерены и дальше закупать нефть из различных источников.

Теперь закон вступил в силу, однако применение ряда предусмотренных им мер будет зависеть от решений администрации США и порядка их реализации.