Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп подписал закон о масштабных санкциях против России: вступил в силу один из крупнейших пакетов ограничений 0 81

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новом пакете санкций против России, окончательно завершив его принятие после одобрения обеими палатами Конгресса. Документ расширяет ограничения в отношении российского энергетического и оборонного секторов, «теневого флота», а также предоставляет президенту дополнительные полномочия в сфере внешней торговли.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о масштабном усилении санкций против России. Документ, ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей, официально вступил в силу.

Закон считается наиболее значительным пакетом американских санкций против России с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Сенате он был принят 86 голосами против 11, а затем получил поддержку Палаты представителей, где за него проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Новые ограничения затрагивают российский энергетический и оборонный секторы, президента России Владимира Путина, других высокопоставленных российских должностных лиц, а также так называемый «теневой флот» танкеров, который, по оценке западных стран, используется для обхода действующих санкций.

Одним из ключевых положений закона стало расширение полномочий президента США. Документ позволяет вводить таможенные пошлины в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Индию и Китай. Цель этой меры — усилить экономическое давление на Москву за счёт сокращения доходов от экспорта энергоносителей.

Кроме того, закон предусматривает дополнительные ограничения в отношении компаний и иностранных организаций, которые, по мнению США, оказывают поддержку российской армии. Одновременно расширяются санкции против Ирана.

Именно торговые полномочия президента стали одним из самых обсуждаемых пунктов законопроекта. Часть демократов поддержала усиление санкций против России, но выступила против расширения президентских полномочий в сфере внешней торговли. Несмотря на эти разногласия, документ получил поддержку большинства в обеих палатах Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал принятие законопроекта и поблагодарил американских законодателей за поддержку. По его словам, усиление санкционного давления должно способствовать продвижению к переговорам.

Автором инициативы был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который добивался её принятия с апреля 2025 года. Он скончался в июле этого года, ещё до окончательного утверждения документа.

Подписание закона состоялось за неделю до запланированной встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне. Накануне власти Индии заявили, что намерены и дальше закупать нефть из различных источников.

Теперь закон вступил в силу, однако применение ряда предусмотренных им мер будет зависеть от решений администрации США и порядка их реализации.

×
#США #санкции #Дональд Трамп #торговля #энергетика #оборона #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вильнюс
Изображение к статье: Российские власти передали во временное управление местные активы нескольких крупных западных компаний
Изображение к статье: Российская армия
Изображение к статье: обувь армии США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: +7 сантиметров за месяц: секрет быстрого роста волос
Люблю!
Изображение к статье: Яичница
Люблю!
1
Изображение к статье: пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как улучшить почву после томатов
Дом и сад
Изображение к статье: Четыре секрета для получения урожая с яблони каждый год
Дом и сад
Изображение к статье: Как приготовить нежный и сочный мясной фарш
Еда и рецепты
Изображение к статье: +7 сантиметров за месяц: секрет быстрого роста волос
Люблю!
Изображение к статье: Яичница
Люблю!
1
Изображение к статье: пожарная машина
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео