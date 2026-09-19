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Трамп заявил, что его сын вернул деньги российскому бизнесмену после скандала вокруг свадьбы 0 155

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын Дональд Трамп — младший вернул деньги российскому бизнесмену Умару Кремлёву, который ранее оплатил часть свадебных торжеств на Багамах. Заявление прозвучало на фоне начатого демократами расследования обстоятельств финансирования праздника.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сын Дональд Трамп — младший возместил российскому бизнесмену Умару Кремлёву расходы, связанные с организацией свадебных торжеств, часть которых тот ранее оплатил.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп рассказал, что спросил сына о публикациях в прессе, после чего тот ответил, что вернет деньги. По словам президента, это произошло некоторое время назад.

Трамп также заявил, что не считает сам факт оплаты свадебных мероприятий незаконным. По его словам, друзья нередко помогают с организацией подобных торжеств, и он сам неоднократно устраивал свадебные праздники для знакомых.

История получила широкий резонанс после публикации расследования ProPublica. Издание сообщило, что структуры, связанные с Кремлёвым, оплатили часть праздничных мероприятий, проходивших после свадьбы Дональда Трампа — младшего на Багамах. По данным журналистов, речь шла о расходах в размере около 200 тысяч долларов, включая аренду частного острова и фейерверк.

Дональд Трамп — младший и его супруга ранее подтверждали, что Кремлёв оплатил часть праздничных мероприятий, назвав его другом семьи и охарактеризовав оплату как щедрый свадебный подарок. Тогда о возврате средств не сообщалось.

Именно после появления этих публикаций демократы в Конгрессе США объявили о начале расследования. Они намерены выяснить обстоятельства финансирования свадебных торжеств и возможные связи с иностранным гражданином.

Сам Дональд Трамп заявил, что лично не знаком с Умаром Кремлёвым и не присутствовал на свадьбе сына. По данным американских СМИ, человек, знакомый с ситуацией, подтвердил, что расходы российскому бизнесмену были возмещены.

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#Дональд Трамп #финансы #свадьба #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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