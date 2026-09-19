Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканалы CNN и MS NOW, а также издание Politico больше не смогут работать в Белом доме. О своём решении он объявил в социальной сети Truth Social, обвинив эти СМИ в публикации «фейковых новостей», однако не привёл конкретных примеров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился запретить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом. По его словам, решение вступает в силу немедленно.

В публикации в Truth Social Трамп заявил, что эти СМИ «постоянно распространяют фейковые новости», а позднее, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сказал, что устал от «накопившихся за последние годы» негативных публикаций об администрации. При этом президент не назвал конкретных материалов, которые стали основанием для запрета.

Трамп также предупредил, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении других СМИ, которые, по его мнению, распространяют недостоверную информацию.

Решение вызвало немедленную реакцию со стороны самих редакций и организаций, выступающих в защиту свободы прессы. Представители CNN и Politico заявили, что намерены защищать свои права, а эксперты по конституционному праву уже поставили под сомнение законность подобных ограничений, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США.

Пока остаётся неясным, каким образом запрет будет реализован на практике. По сообщениям американских СМИ, вскоре после заявления президента журналисты этих редакций продолжали работать на территории Белого дома, а администрация не опубликовала дополнительных разъяснений о механизме исполнения решения.

Это стало очередным эпизодом многолетнего конфликта Дональда Трампа с рядом американских СМИ, которые он регулярно обвиняет в предвзятом освещении деятельности своей администрации.