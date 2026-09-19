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Украина заявила об уничтожении восьми пунктов управления дронами РФ 3 405

В мире
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: после пожара
ФОТО: пресс-фото

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о серии ударов по российским военным объектам на территориях Донецкой и Запорожской областей. По данным украинской стороны, были поражены пункты управления беспилотниками, полигон и склад боеприпасов.

Украинские Силы обороны в пятницу и в ночь на субботу нанесли удары по объектам российских войск на территориях Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По утверждению украинской стороны, были уничтожены восемь пунктов управления беспилотниками. Они располагались в районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополя Запорожской области. Возле Новопрокоповки, как утверждает Генштаб, были поражены сразу два таких объекта.

Кроме того, украинские военные заявили об ударе по полигону «Восточный» в районе оккупированной Новопетровки Запорожской области, а также по складу боеприпасов возле Амвросиевки в Донецкой области.

Генеральный штаб Украины также подтвердил результаты удара, нанесенного днем ранее. По его данным, в четверг была поражена российская радиолокационная станция 80П6 в районе деревни Митулево Смоленской области России.

Отдельно украинские и российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, произошедших в ночь на субботу в районе порта Каспийск в Дагестане. По опубликованным очевидцами видеозаписям, над городом были замечены беспилотники, после чего произошли взрывы.

На момент публикации российские власти официально не подтверждали информацию об этих ударах и их последствиях. Сообщения о событиях в Каспийске основаны на публикациях Telegram-каналов и видеозаписях очевидцев.

Во время продолжающегося вооруженного конфликта заявления сторон об ударах по военным объектам часто невозможно оперативно проверить по независимым источникам. Информация о последствиях подобных атак может уточняться позднее.

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#Украина #telegram #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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