Президент США объявил о создании специальной структуры, которая займется вопросами ИИ. Трамп отверг предложение замедлить развитие технологии, за которое выступают лидеры рынка.

По его словам, Вашингтон не намерен препятствовать развитию этой отрасли или сдерживать ее. Трамп также отверг призывы замедлить развитие ИИ до тех пор, пока не будут созданы более эффективные механизмы защиты от рисков, связанных с использованием этой технологии.

Он пообещал в ближайшее время назначить руководителя новой структуры, которого он назвал "царем ИИ". Других подробностей или сроков реализации плана Трамп не назвал.

"ИИ - это следующая промышленная революция или интернет, но его влияние будет еще масштабнее. Возможно, на него будет приходиться до 25% ВВП нашей страны", - добавил он, подчеркнув, что хочет, чтобы США продолжили опережать Китай в сфере ИИ.

Публикация Трампа появилась на фоне растущего количества предупреждений о потенциальных опасностях, связанных с развитием ИИ и отсутствием государственного надзора за технологией. Президент США назвал такие опасения "мифом".

Ранее Трамп предлагал поменять термин "искусственный интеллект", который, по его мнению, недостаточно отражает возможности ИИ-моделей, на "высший", "экстремальный" или "великолепный" интеллект.

Лидеры рынка ИИ призвали замедлить темпы развития технологии

Дискуссия о потенциальных угрозах ИИ-технологий ведется уже не первый год. В середине сентября крупнейшие игроки отрасли Anthropic, OpenAI и Google - компании, разработавшие соответственно Claude, ChatGPT и Gemini - предложили замедлить темпы развития ИИ.

Этому предшествовали инциденты с ИИ-агентами OpenAI и Anthropic, которые вышли из-под контроля разработчиков и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face, а также нескольких сторонних компаний.

В OpenAI заявили, что недавно замедлили разработку некоторых моделей по соображениям безопасности, а также отложили IPO из-за продолжающейся дискуссии об угрозах ИИ. Глава Anthropic Дарио Амодеи также призвал замедлить развитие технологии и ввести общеотраслевые меры по замедлению разработки и регулированию ИИ, а также механизм независимого контроля.

Как писала газета The New York Times, часть участников рынка полагают, что ведущие компании преувеличивают опасность ИИ, чтобы избавить от ответственности своих разработчиков за новые инциденты, а также пытаются создать картель, сообщает "Немецкая волна".