НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Ринкевичс. По его словам, если Россия решится на ракетный удар, это станет серьезным испытанием.

В случае распространения войны России против Украины за ее пределы большинство стран НАТО не смогут отразить атаку российских ракет, считает президент Латвии Эдгарс Ринкевич. В интервью газете The Guardian, опубликованном в субботу, 19 сентября, он указал на "молниеносное" развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года.

"Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными: с этим сталкивается Украина, с этим сталкиваются вся Европа и НАТО, - сказал Ринкевичс. - Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием".

По мнению латвийского президента, Россия воспользуется зимой, чтобы продвинуться на фронте в Украине, а также сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками и ракетами, с помощью которых Москва проверяет решимость Европы, отметил он.

"Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах", - добавил Ринкевич.

Туск предупредил о риске ударов РФ по странам НАТО

Двумя днями ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по данным разведки, Россия планирует гибридные атаки с использованием беспилотников и ракет против стран, поддерживающих Украину, включая Польшу. Какие именно разведывательные структуры предоставили эту информацию, он не уточнил.

По словам Туска, существует "реальный риск" того, что дроны или другие виды боеприпасов могут попасть на территорию одной или нескольких стран восточного фланга НАТО и "даже привести к разрушениям".

Польский премьер предположил, что в подобной ситуации Москва будет настаивать на случайном характере произошедшего. "Официальная версия будет заключаться в том, что это был несчастный случай и что у НАТО нет никаких оснований задумываться об ответе", - заявил Туск в парламенте, пишет "Немецкая волна".