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В Аргентине предлагают бесплатное жилье у океана: что нужно сделать 0 81

В мире
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Аргентины
ФОТО: pixabay

В Аргентинской Патагонии открыт набор волонтеров, готовых бесплатно пожить несколько недель в романтической деревне на побережье Атлантического океана. В обмен на проживание и питание участники должны помогать хозяевам эко-усадьбы примерно 30 часов в неделю, пишет Startlap Utazás.

Речь идет об эко-усадьбе в Камаронесе – небольшом населенном пункте в аргентинской провинции Чубут. Желающие могут провести там не менее 25 дней, а при желании продлить пребывание до двух месяцев. Издание отмечает, что место расположено непосредственно у океана, на территории исторического поместья.

Отдельным преимуществом локации является близость к дикой природе. Примерно в 28 километрах от Камаронеса находится природный заповедник Кабо-Дос-Бахиас, где можно увидеть магеллановых пингвинов, гуанако и различных морских и прибрежных животных. Сама усадьба также обладает нетипичной для обычного туристического жилья инфраструктурой: там ухаживают за биодинамическим огородом, разводят кур, а неподалеку расположен виноградник.

Волонтерская программа предусматривает 30 часов помощи еженедельно. Рабочий день планируется разделить на две части – около двух часов утром и трёх после обеда. Среди возможных задач – приготовление и подача еды, уход за животными, мелкие ремонтные и строительные работы, работа в саду и хозяйстве, а также посев и сбор урожая. Волонтерам предоставляется один выходной день в неделю.

При этом программа предусматривает не только проживание. Участникам ежедневно предоставляют завтрак, обед и ужин, а также доступ к оборудованной кухне и прачечной. Кроме того, они могут бесплатно пользоваться велосипедами и посещать отдельные экскурсии и мероприятия.

Программой могут воспользоваться люди в возрасте от 22 до 60 лет. Подавать заявки могут как путешественники, которые едут самостоятельно, так и пары, путешествующие вместе.

В то же время предложение не означает полностью бесплатной поездки в Патагонию. Участникам придется самостоятельно оплачивать перелет, страховку и дорогу до Камаронеса. Издание отмечает, что населенный пункт находится довольно далеко: ближайшие крупные аэропорты расположены примерно в 250 километрах от Камаронеса.

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#жилье #туризм #путешествия #экология #природа #Аргентина #океан
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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