Премьер-министр Италии объявила о рассмотрении ее правительством закона, вводящего запрет на сокрытие лица в школе и ограничивающего число иностранных детей в классах.

В Совете министров (правительстве) Италии будет рассмотрен законопроект, который введет запрет на ношение в школах бурки и никаба, а также ограничит число учеников-иностранцев в классах. Об этом рассказала премьер-министр страны Джорджа Мелони на фестивале молодежного крыла ее ультраправой партии "Братья Италии", передают итальянские СМИ в воскресенье, 20 сентября.

"Итальянские дети не должны чувствовать себя меньшинством в классе. Недопустимо, чтобы в итальянском классе итальянские дети чувствовали себя оттесненными в угол, потому что стали меньшинством. Так быть не может", - цитирует ее выступление газета Corriere della Sera.

"В школу нужно ходить с открытым лицом, - приводит другой отрывок из речи Мелони агентство Reuters. - В Италии никто не может принять решение о том, что молодая женщина должна скрывать себя из-за подлинной или мнимой традиции".

Еще одной мерой станет введение предельного числа иностранных учеников в одном классе. Глава правительства заявила, что если детей, не владеющих итальянским языком, становится "слишком много", интеграция перестает работать. Какой именно лимит планируется установить, Мелони не уточнила.

Нападение с ножом на учительницу в Риме

Отмечается, что в ходе той же речи премьер-министр Италии расхвалила юношу из Конго, защитившего учительницу, на которую другой ученик напал с ножом. "Он совершил великолепный поступок", - заявила Мелони.

Речь идет об инциденте, случившемся в средней школе Verga в Риме с учительницей литературы Изабеллой Марсилио в середине сентября. На нее напал 13-летний ученик, распыливший женщине в лицо перечный газ и попытавшийся зарезать ее ножом, длина лезвия которого составляла, по словам пострадавшей, не меньше 20 см. Малолетнего злоумышленника оттеснил другой ученик, имеющий корни в Конго. Об этом случае сообщало, в частности, итальянское информагентство Ansa.

Проблема интеграции мигрантов в Италии

Как напоминает Reuters, проблема интеграции мигрантов вызывает масштабные дискуссии как на политической арене, так и в итальянском обществе. Из-за своего географического положения Италия относится к странам ЕС, которые сильнее всех затронуты проблемами, связанными с пребыванием туда мигрантов по Средиземному морю. По данным исследовательского института Fondazione ISMU, которые приводит Reuters, 12 из 100 учеников итальянских школ не имеют гражданства Италии.

Закон, анонсированный Мелони 20 сентября, предполагает также, что родителей, испытывающих трудности с интеграцией учеников с иностранными корнями, обяжут посещать курсы итальянского языка, рассказывает "Немецкая волна".