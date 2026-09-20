Теперь же заклинатели дождя, которые веками были духовными лидерами своих общин, всё чаще становятся мишенями для разъярённых фермеров, когда погода не оправдывает их ожиданий.

В Африке заклинатели дождя убегают из деревень из-за насилием со стороны фермеров. Это происходит из-за того, что изменение климата превращает сельское хозяйство в лотерею. Так, фермеры, которые заплатили Дэвиду Набуцилили деньги за то, чтобы вызвать дождь, были разгневаны, когда осадков стало так много, что их огороды оказались затопленными, и они гонялись за ним по холмам, остановившись, когда он упал на камень и сломал бедро, и таково было его наказание.

«Люди избивают нас, потому что иногда дождь слишком сильный, а иногда его вообще нет», — рассказал Набуцилили.

фриканские заклинатели дождя уже давно стали духовными лидерами в своих общинах, проводя ритуалы с просьбой к божествам о ниспослании дождя, но их кажущийся успех породить огромные ожидания среди фермерских общин во многих частях Африки к югу от Сахары. Теперь они все чаще становятся мишенью из-за своей предполагаемой неэффективности в условиях изменения климата, а в самых крайних случаях их убивает толпа.

«Мы были с этими людьми, и действительно, иногда они проводили (ритуалы), и у нас шел дождь, — поясняет старейшина Инзу-я-масааба, традиционного учреждения народа багису в восточной Уганде, Джозеф Веюся. — Иногда погода не способствует сотрудничеству, и когда дожди прекращаются, люди собираются вокруг деревни и начинают их искать: почему у нас нет дождя».

Согласно данным, в большинстве случаев они избивают жрецов почти до полусмерти. Многие фермеры обвиняют в своем несчастье тех, кто вызывает дождь. Так, в Южном Судане, который граничит с Угандой на севере, за последние два года погибли по меньшей мере два заклинателя дождя, и в 2024 году Соломон Отур был заживо похоронен в отдаленной горной деревне Лохобохобо во время засухи. По словам очевидцев, в июне в юго-восточном районе, где стояла продолжительная засуха, мужчины похитили жреца дождя по имени Альбино Лобиллия и похоронили его заживо.

«Не было еды, и животные начали массово умирать из-за засухи, — вспоминает родственница Лобиллии Маделина Тито. — Они провели совещание и решили, что его следует убить, потому что, по их словам, он отказался вызвать дождь».

Исследование показало, что среднегодовое количество дождливых дней в регионе Капоэта, который граничит с родиной Лобиллии, сократилось с 90 в 1980-х годах до 46 к середине 2010-х годов. По словам исследователя Йорис Гаспер, когда все-таки идет дождь, он часто бывает внезапным и сильным, а общины в наиболее подверженных наводнениям районах последние несколько лет попеременно теряли урожай из-за наводнений и засухи.

Напомним, что в Уганде, как и в Южном Судане, миллионы людей вынуждены заниматься натуральным сельским хозяйством, чтобы прокормить свои семьи, а неустойчивая погода может лишить их средств к существованию, ставя создателей дождя в затруднительное положение из-за их неспособности выполнять свою работу, и ситуация становится все хуже и хуже. С предсказателями дождя в Уганде можно проконсультироваться у них дома или в барах, куда они ходят выпить, и те, кто нуждается в их услугах, должны заплатить взнос, который может варьироваться от 13 долларов до суммы в 260 долларов.

Считается, что услуга за услугу приводит к насилию в отношении заклинателей дождя, когда они отказываются возвращать деньги после предполагаемых неудач, и в отличие от знахарей, которые обычно вызывают уважение, заклинателей дождя иногда считают злонамеренными людьми, которые мстят целым общинам за ссоры со своими соседями.