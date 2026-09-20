В некоторых частях Африки вызывающие дождь жрецы сталкиваются с жестоким насилием со стороны фермеров, поскольку изменение климата беспокоит многих.
Теперь же заклинатели дождя, которые веками были духовными лидерами своих общин, всё чаще становятся мишенями для разъярённых фермеров, когда погода не оправдывает их ожиданий.
В Африке заклинатели дождя убегают из деревень из-за насилием со стороны фермеров. Это происходит из-за того, что изменение климата превращает сельское хозяйство в лотерею. Так, фермеры, которые заплатили Дэвиду Набуцилили деньги за то, чтобы вызвать дождь, были разгневаны, когда осадков стало так много, что их огороды оказались затопленными, и они гонялись за ним по холмам, остановившись, когда он упал на камень и сломал бедро, и таково было его наказание.
«Люди избивают нас, потому что иногда дождь слишком сильный, а иногда его вообще нет», — рассказал Набуцилили.
фриканские заклинатели дождя уже давно стали духовными лидерами в своих общинах, проводя ритуалы с просьбой к божествам о ниспослании дождя, но их кажущийся успех породить огромные ожидания среди фермерских общин во многих частях Африки к югу от Сахары. Теперь они все чаще становятся мишенью из-за своей предполагаемой неэффективности в условиях изменения климата, а в самых крайних случаях их убивает толпа.
«Мы были с этими людьми, и действительно, иногда они проводили (ритуалы), и у нас шел дождь, — поясняет старейшина Инзу-я-масааба, традиционного учреждения народа багису в восточной Уганде, Джозеф Веюся. — Иногда погода не способствует сотрудничеству, и когда дожди прекращаются, люди собираются вокруг деревни и начинают их искать: почему у нас нет дождя».
Согласно данным, в большинстве случаев они избивают жрецов почти до полусмерти. Многие фермеры обвиняют в своем несчастье тех, кто вызывает дождь. Так, в Южном Судане, который граничит с Угандой на севере, за последние два года погибли по меньшей мере два заклинателя дождя, и в 2024 году Соломон Отур был заживо похоронен в отдаленной горной деревне Лохобохобо во время засухи. По словам очевидцев, в июне в юго-восточном районе, где стояла продолжительная засуха, мужчины похитили жреца дождя по имени Альбино Лобиллия и похоронили его заживо.
«Не было еды, и животные начали массово умирать из-за засухи, — вспоминает родственница Лобиллии Маделина Тито. — Они провели совещание и решили, что его следует убить, потому что, по их словам, он отказался вызвать дождь».
Исследование показало, что среднегодовое количество дождливых дней в регионе Капоэта, который граничит с родиной Лобиллии, сократилось с 90 в 1980-х годах до 46 к середине 2010-х годов. По словам исследователя Йорис Гаспер, когда все-таки идет дождь, он часто бывает внезапным и сильным, а общины в наиболее подверженных наводнениям районах последние несколько лет попеременно теряли урожай из-за наводнений и засухи.
Напомним, что в Уганде, как и в Южном Судане, миллионы людей вынуждены заниматься натуральным сельским хозяйством, чтобы прокормить свои семьи, а неустойчивая погода может лишить их средств к существованию, ставя создателей дождя в затруднительное положение из-за их неспособности выполнять свою работу, и ситуация становится все хуже и хуже. С предсказателями дождя в Уганде можно проконсультироваться у них дома или в барах, куда они ходят выпить, и те, кто нуждается в их услугах, должны заплатить взнос, который может варьироваться от 13 долларов до суммы в 260 долларов.
Считается, что услуга за услугу приводит к насилию в отношении заклинателей дождя, когда они отказываются возвращать деньги после предполагаемых неудач, и в отличие от знахарей, которые обычно вызывают уважение, заклинателей дождя иногда считают злонамеренными людьми, которые мстят целым общинам за ссоры со своими соседями.
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