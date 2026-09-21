Польша рассчитывает в долгосрочной перспективе увеличить присутствие американских военных в стране примерно до 15 тысяч человек. До 5000 из них могут разместить на будущей постоянной базе США, сообщил заместитель министра обороны Польши Станислав Вжонтек.

В интервью RMF FM Вжонтек уточнил, что на постоянной базе предполагается разместить от 4000 до 5000 американских военнослужащих, еще 10–11 тысяч будут находиться в Польше на ротационной основе.

По его словам, около 15 тысяч — наиболее реалистичная целевая численность. Сейчас в Польше находятся примерно 6,5–7 тысяч американских военнослужащих, сообщил замминистра.

База обойдется в миллиарды

Необходимую инфраструктуру предполагается создавать поэтапно. Скорость строительства будет зависеть в том числе от международной обстановки и уровня угроз.

Вжонтек допустил, что выйти на запланированную численность американского контингента удастся раньше 2039 года, однако подчеркнул, что в нынешнем десятилетии этого не произойдет.

Подготовка постоянной базы обойдется более чем в 15 млрд злотых — около 3,5–4 млрд евро. Для реализации проекта потребуется специальный закон, а также взаимодействие с местными властями.

Точное место размещения базы пока не объявлено. Вжонтек заявил, что речь идет о западной части Польши: среди аргументов — логистика и меньшая уязвимость объекта.

Решение может быть уже близко

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в вопросе создания постоянной базы американской армии в Польше. По его словам, в случае окончательного решения место ее размещения может быть объявлено в ближайшее время.

Одновременно США пересматривают структуру своего военного присутствия в Европе. В польских СМИ сообщается о возможном сокращении части сил в Германии, Италии и Испании; решения в рамках этого пересмотра могут затронуть и размещение американских подразделений на восточном фланге НАТО.