Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

До 15 тысяч военных США: Польша раскрыла масштаб планируемого американского присутствия 0 94

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия США

Польша рассчитывает в долгосрочной перспективе увеличить присутствие американских военных в стране примерно до 15 тысяч человек. До 5000 из них могут разместить на будущей постоянной базе США, сообщил заместитель министра обороны Польши Станислав Вжонтек.

В интервью RMF FM Вжонтек уточнил, что на постоянной базе предполагается разместить от 4000 до 5000 американских военнослужащих, еще 10–11 тысяч будут находиться в Польше на ротационной основе.

По его словам, около 15 тысяч — наиболее реалистичная целевая численность. Сейчас в Польше находятся примерно 6,5–7 тысяч американских военнослужащих, сообщил замминистра.

База обойдется в миллиарды

Необходимую инфраструктуру предполагается создавать поэтапно. Скорость строительства будет зависеть в том числе от международной обстановки и уровня угроз.

Вжонтек допустил, что выйти на запланированную численность американского контингента удастся раньше 2039 года, однако подчеркнул, что в нынешнем десятилетии этого не произойдет.

Подготовка постоянной базы обойдется более чем в 15 млрд злотых — около 3,5–4 млрд евро. Для реализации проекта потребуется специальный закон, а также взаимодействие с местными властями.

Точное место размещения базы пока не объявлено. Вжонтек заявил, что речь идет о западной части Польши: среди аргументов — логистика и меньшая уязвимость объекта.

Решение может быть уже близко

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в вопросе создания постоянной базы американской армии в Польше. По его словам, в случае окончательного решения место ее размещения может быть объявлено в ближайшее время.

Одновременно США пересматривают структуру своего военного присутствия в Европе. В польских СМИ сообщается о возможном сокращении части сил в Германии, Италии и Испании; решения в рамках этого пересмотра могут затронуть и размещение американских подразделений на восточном фланге НАТО.

×
#НАТО #США #Польша #Дональд Трамп #инфраструктура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кая Каллас
Изображение к статье: Усманов и Фридман
Изображение к статье: Сувалкский коридор
Изображение к статье: Латвийская армия, флаг НАТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Правила осенней посадки моркови и свеклы
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Lifenews
Изображение к статье: Lisdoonvarna Matchmaking Festival.
Lifenews
Изображение к статье: выборы в России
В мире
4
Изображение к статье: Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Правила осенней посадки моркови и свеклы
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео