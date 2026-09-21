Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Два громких имени исчезнут из санкционного списка ЕС: о чем договорились 27 стран 0 66

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Усманов и Фридман

Послы 27 стран Евросоюза согласовали исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС. Решение вступит в силу при условии, что в ближайшие часы ни одна из стран Евросоюза не выдвинет возражений. Об этом Reuters сообщили европейские дипломаты.

Договоренность стала частью более широкого компромисса: одновременно санкции в отношении тысяч других российских физических и юридических лиц планируется продлить сразу на три года. Это значительно дольше обычного срока продления — шесть или 12 месяцев.

Ранее страны ЕС не смогли своевременно согласовать очередное продление ограничений и временно продлили действующий режим до 22 сентября. Для подобных решений необходимо единогласие всех 27 государств Евросоюза.

Франция выступила за Усманова

В сентябре Франция присоединилась к Словакии, которая добивалась исключения Усманова из санкционного списка. По данным Reuters, французская сторона связывала свою позицию с давлением со стороны Азербайджана, где задержаны как минимум двое граждан Франции.

Три европейских дипломата сообщили Reuters, что Париж добивался снятия санкций с Усманова после обращения Азербайджана. Представитель Азербайджана эту версию отверг. Сама Франция публично не подтверждала, что требовала исключить бизнесмена из списка.

Люксембург вступился за Фридмана

После этого Люксембург потребовал исключить из санкционного списка Михаила Фридмана.

Reuters отмечает еще одно обстоятельство: Фридман требует от Люксембурга 16 млрд долларов в рамках арбитражного разбирательства. По словам дипломатов ЕС, Люксембург указывал, что исключение одного Усманова из списка могло бы ослабить аргументацию в пользу сохранения санкций против Фридмана.

Евросоюз ввел персональные санкции против обоих бизнесменов в 2022 году после российского вторжения в Украину. Ограничения предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на въезд.

×
#Франция #санкции #дипломатия #Люксембург #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Изображение к статье: Трамп и Зеленский
Изображение к статье: Коран
Изображение к статье: Акула Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина лет 50 с фруктами
Люблю!
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила листерии в копченой рыбе из Литвы и сальмонеллы в курином мясе из Эстонии.
Наша Латвия
Изображение к статье: Сувалкский коридор
В мире
1
Изображение к статье: Парк и городской канал
Политика
1
Изображение к статье: эвакуация
Политика
3
Изображение к статье: Латвийская армия, флаг НАТО
В мире
Изображение к статье: Женщина лет 50 с фруктами
Люблю!
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила листерии в копченой рыбе из Литвы и сальмонеллы в курином мясе из Эстонии.
Наша Латвия
Изображение к статье: Сувалкский коридор
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео