Послы 27 стран Евросоюза согласовали исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС. Решение вступит в силу при условии, что в ближайшие часы ни одна из стран Евросоюза не выдвинет возражений. Об этом Reuters сообщили европейские дипломаты.

Договоренность стала частью более широкого компромисса: одновременно санкции в отношении тысяч других российских физических и юридических лиц планируется продлить сразу на три года. Это значительно дольше обычного срока продления — шесть или 12 месяцев.

Ранее страны ЕС не смогли своевременно согласовать очередное продление ограничений и временно продлили действующий режим до 22 сентября. Для подобных решений необходимо единогласие всех 27 государств Евросоюза.

Франция выступила за Усманова

В сентябре Франция присоединилась к Словакии, которая добивалась исключения Усманова из санкционного списка. По данным Reuters, французская сторона связывала свою позицию с давлением со стороны Азербайджана, где задержаны как минимум двое граждан Франции.

Три европейских дипломата сообщили Reuters, что Париж добивался снятия санкций с Усманова после обращения Азербайджана. Представитель Азербайджана эту версию отверг. Сама Франция публично не подтверждала, что требовала исключить бизнесмена из списка.

Люксембург вступился за Фридмана

После этого Люксембург потребовал исключить из санкционного списка Михаила Фридмана.

Reuters отмечает еще одно обстоятельство: Фридман требует от Люксембурга 16 млрд долларов в рамках арбитражного разбирательства. По словам дипломатов ЕС, Люксембург указывал, что исключение одного Усманова из списка могло бы ослабить аргументацию в пользу сохранения санкций против Фридмана.

Евросоюз ввел персональные санкции против обоих бизнесменов в 2022 году после российского вторжения в Украину. Ограничения предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на въезд.