Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС готовит ответ на российские «выборы»: кому грозят санкции 3 790

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кая Каллас

Евросоюз намерен ввести санкции против лиц, причастных к организации российских выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, а также кандидатов, участвовавших там в голосовании. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас от имени всех 27 стран ЕС.

Выборы в Государственную думу России проходили 18–20 сентября. ЕС заявил, что не признает ни проведение голосования на оккупированных украинских территориях, ни его результаты.

Речь идет об Автономной Республике Крым и Севастополе, а также оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В заявлении ЕС проведение там российских выборов названо нарушением международного права, включая Устав ООН, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кто может попасть под санкции

Согласно заявлению, ограничительные меры планируется применить к тем, кто участвовал в организации голосования или выступал кандидатами на оккупированных территориях.

Кроме того, санкции предусмотрены в отношении лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов внутри самой России. Конкретные фамилии в опубликованном заявлении пока не названы.

ЕС раскритиковал и сами выборы в России

Евросоюз заявил, что прошедшие 18–20 сентября выборы продемонстрировали «продолжающуюся и углубляющуюся эрозию демократии» в России. Это оценка, содержащаяся в официальном заявлении ЕС.

Отдельно Брюссель обратил внимание на недопуск кандидатов партии «Яблоко» к участию в выборах по федеральному списку. В заявлении ЕС эта партия названа одной из последних оставшихся оппозиционных сил и единственной партией с антивоенной программой.

ЕС также сослался на сообщения независимых аналитиков и наблюдателей об использовании административных и юридических механизмов против противников войны и об ограничении доступа россиян к независимой информации.

Кроме того, российские власти не пригласили наблюдателей ОБСЕ. По оценке ЕС, это лишило избирателей и российских институтов возможности получить независимую оценку проведения выборов.

×
#выборы #права человека #Украина #санкции #оппозиция #Евросоюз #Россия #демократия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
3
0
0
2

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийская армия, флаг НАТО
Изображение к статье: Ормузский пролив
Изображение к статье: Обувь Converse
Изображение к статье: Дональд Трамп и Си Цзиньпин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Хакеры
Техно
Изображение к статье: Полупустой холодильник в детском доме
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире
Изображение к статье: Центральный рынок
Бизнес
2
Изображение к статье: Вашингтон пригрозил санкциями иностранным аэропортам и компаниям, которые будут заправлять иранские самолёты
В мире
Изображение к статье: Государственная полиция задержала в Риге и Адажи шестерых участников организованной группы, подозреваемой в торговле наркотиками. Иконка видео
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Хакеры
Техно
Изображение к статье: Полупустой холодильник в детском доме
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео