Евросоюз намерен ввести санкции против лиц, причастных к организации российских выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, а также кандидатов, участвовавших там в голосовании. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас от имени всех 27 стран ЕС.

Выборы в Государственную думу России проходили 18–20 сентября. ЕС заявил, что не признает ни проведение голосования на оккупированных украинских территориях, ни его результаты.

Речь идет об Автономной Республике Крым и Севастополе, а также оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В заявлении ЕС проведение там российских выборов названо нарушением международного права, включая Устав ООН, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кто может попасть под санкции

Согласно заявлению, ограничительные меры планируется применить к тем, кто участвовал в организации голосования или выступал кандидатами на оккупированных территориях.

Кроме того, санкции предусмотрены в отношении лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов внутри самой России. Конкретные фамилии в опубликованном заявлении пока не названы.

ЕС раскритиковал и сами выборы в России

Евросоюз заявил, что прошедшие 18–20 сентября выборы продемонстрировали «продолжающуюся и углубляющуюся эрозию демократии» в России. Это оценка, содержащаяся в официальном заявлении ЕС.

Отдельно Брюссель обратил внимание на недопуск кандидатов партии «Яблоко» к участию в выборах по федеральному списку. В заявлении ЕС эта партия названа одной из последних оставшихся оппозиционных сил и единственной партией с антивоенной программой.

ЕС также сослался на сообщения независимых аналитиков и наблюдателей об использовании административных и юридических механизмов против противников войны и об ограничении доступа россиян к независимой информации.

Кроме того, российские власти не пригласили наблюдателей ОБСЕ. По оценке ЕС, это лишило избирателей и российских институтов возможности получить независимую оценку проведения выборов.