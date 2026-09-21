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«Эта встреча может многое изменить»: Зеленский сообщил о договоренности с Трампом 1 106

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом стороны договорились провести личную встречу в Нью-Йорке. По словам украинского лидера, переговоры могут стать важным этапом в развитии дипломатических контактов.

Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, беседа была содержательной и затронула широкий круг вопросов.

После разговора лидеры договорились встретиться в Нью-Йорке. Когда именно состоятся переговоры, Зеленский не уточнил.

«Мы договорились встретиться в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Сформировался дипломатический импульс», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.

Предстоящая встреча станет продолжением контактов между Киевом и Вашингтоном на фоне продолжающейся войны и обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Ранее Зеленский уже говорил, что рассчитывает встретиться с Трампом во второй половине сентября. Одной из ключевых тем он называл укрепление противоракетной обороны Украины.

Ожидается, что встреча пройдет во время мероприятий высокого уровня в Нью-Йорке, где в эти дни традиционно собираются мировые лидеры.

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#США #Украина #Зеленский #дипломатия #переговоры #внешняя политика #Нью-Йорк #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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