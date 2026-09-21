Российская диверсионная активность в Европе может усилиться уже в ближайшие месяцы, считают руководители европейских спецслужб. При этом глава латвийской Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс подчёркивает: признаков неминуемого нападения России на НАТО сейчас нет.

Как пишет The Guardian, в течение последней недели издание отдельно беседовало с руководителями спецслужб Латвии, Чехии и Швеции. Все трое допускают усиление российской активности, однако по-разному оценивают риск прямой военной эскалации.

Межвиетс заявил в интервью, которое проходило в штаб-квартире Службы государственной безопасности в Риге, что латвийская служба не видит признаков неминуемой атаки. В то же время он отметил признаки подготовки Москвы к более решительным действиям в Европе, хотя пока неясно, идёт ли речь о конкретном плане или о стратегии запугивания и дестабилизации.

По словам главы Службы государственной безопасности, меняется и характер диверсионной активности. Если раньше целью часто было просто создать панику, то теперь внимание всё чаще смещается к железнодорожной инфраструктуре, объектам поддержки Украины и предприятиям оборонной промышленности.

Похожую оценку дали и другие руководители спецслужб. Глава чешской BIS Михал Коуделка не исключил ограниченных провокаций или вторжений на территорию НАТО, а руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон назвал недавние инциденты с вооружёнными беспилотниками признаком новой, более опасной стадии противостояния.

При этом представители стран Балтии предостерегают от паники. В Риге считают, что чрезмерные разговоры о неизбежном нападении могут сами по себе играть на руку Кремлю, усиливая страх и неопределённость в обществе.

Основной риск для Европы, по оценке спецслужб, сейчас связан не столько с прямым нападением, сколько с усилением диверсий, атак на инфраструктуру и других действий ниже порога открытой войны. Для Латвии это прежде всего означает необходимость защищать транспортную, оборонную и связанную с поддержкой Украины инфраструктуру.