Движение торговых судов через Ормузский пролив вновь резко сократилось. За субботу и воскресенье через один из важнейших энергетических маршрутов мира прошли всего 12 грузовых судов — почти втрое меньше, чем неделей ранее. При этом нефтяной экспорт стран Персидского залива полностью не остановился: часть танкеров проходит пролив с выключенными системами слежения.

По данным Reuters, опубликованным 21 сентября, за минувшие выходные через Ормузский пролив проследовали 12 судов с товарными грузами. Предыдущими выходными их было 35. Таким образом, видимый судоходный поток за неделю сократился почти на две трети.

Масштаб падения особенно заметен в сравнении с довоенным периодом. До нынешнего кризиса через Ормуз ежедневно проходило около 125 крупных коммерческих судов, включая нефтяные и газовые танкеры, контейнеровозы и сухогрузы. Через этот узкий морской коридор транспортировалась примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Часть танкеров становится «невидимой»

Однако цифра в 12 судов не означает, что за двое суток пролив пересекли буквально только 12 кораблей.

Статистика основана прежде всего на данных автоматической идентификационной системы AIS. Некоторые суда, опасаясь атак или стремясь скрыть свои маршруты, отключают транспондеры. Такие танкеры могут не попадать в обычную статистику судоходства. Reuters ранее неоднократно фиксировал подобные «тёмные» проходы через Ормуз.

Поэтому реальное движение через пролив несколько выше, чем показывают открытые системы мониторинга.

Нефть всё-таки идёт

Возникла парадоксальная ситуация: число видимых судов остаётся крайне небольшим, но экспорт нефти некоторых стран региона восстанавливается.

Reuters сообщает, что поставки из Саудовской Аравии в сентябре поднялись выше 4 млн баррелей в сутки против примерно 2,4 млн баррелей в августе. Спутниковые данные также указывают на увеличение саудовского экспорта.

Одновременно Эр-Рияд активно использует альтернативный маршрут — нефтепровод East-West, позволяющий транспортировать сырьё от месторождений на востоке страны к порту Янбу на Красном море и тем самым обходить Ормузский пролив.

Для мирового нефтяного рынка это принципиально важно: физический поток нефти сократился не настолько драматично, как количество судов, которое можно увидеть на картах морского трафика.

Три судна за целый день

Нынешнее падение не является единичным эпизодом. 16 сентября через Ормуз прошли 12 коммерческих судов, а уже 17 сентября — всего три, свидетельствуют данные судового мониторинга, приведённые Reuters.

Одно из судов прошло по маршруту возле иранского побережья, ещё два танкера использовали так называемый dark transit — проход с отключёнными транспондерами.

Для сравнения, средний показатель за предыдущие десять дней тогда составлял около 17 судов в сутки.

Самое уязвимое место нефтяного рынка

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. В самом узком месте ширина судоходных коридоров невелика, поэтому любые военные действия в этом районе способны быстро отразиться на глобальных поставках энергоресурсов.

Сейчас пролив формально продолжает работать, однако привычное коммерческое судоходство через него сократилось до небольшой доли довоенного уровня.

И именно поэтому нынешняя статистика выглядит необычно: одна из важнейших морских магистралей планеты не закрыта — но на картах движения судов местами выглядит почти пустой.