С 23 сентября иранским авиакомпаниям может стать крайне сложно выполнять международные рейсы. Вашингтон пригрозил санкциями иностранным аэропортам и компаниям, которые будут заправлять иранские самолёты, обслуживать их после посадки или продавать билеты на их рейсы. Под угрозой — доступ таких компаний к долларовой финансовой системе.

О резком ужесточении давления объявил министр финансов США Скотт Бессент. В интервью CNBC он заявил, что уже 23 сентября иранские авиакомпании окажутся фактически заблокированы по всему миру.

Механизм при этом отличается от обычного запрета на полёты. Соединённые Штаты не могут непосредственно приказать иностранному аэропорту не принимать самолёт из Ирана. Вместо этого Вашингтон намерен использовать вторичные санкции.

По словам Бессента, если иранский самолёт приземлится за границей, обслуживающие его компании не должны предоставлять ему топливо, наземное обслуживание и возможность продажи билетов. В противном случае они рискуют столкнуться с американскими финансовыми ограничениями и потерять доступ к долларовой системе.

Давление уже работает

Новые угрозы появились не на пустом месте. В начале сентября Минфин США ввёл санкции против всех оставшихся иранских авиакомпаний, которые ещё не находились под подобными ограничениями, а также против компаний, обслуживающих авиационный сектор Ирана.

Последствия уже заметны. Одна из крупнейших иранских авиакомпаний Mahan Air приостановила рейсы в Стамбул, Анкару и Маскат. Financial Times сообщала, что примерно треть ожидавшихся международных рейсов в Иран в один из дней на минувшей неделе была отменена или вообще не состоялась.

Турция и Оман также приняли меры в отношении рейсов Mahan Air после консультаций с США. Кроме того, турецкие компании наземного обслуживания начали расторгать контракты с иранскими перевозчиками.

Самолёт может прилететь — но как ему улететь?

Именно в этом заключается необычность американской стратегии. Речь пока не идёт о едином международном запрете, который юридически закрыл бы воздушное пространство для всех самолётов из Ирана.

Но если перевозчик не может заправить самолёт, получить наземное обслуживание и продать билеты, регулярные международные рейсы становятся чрезвычайно сложными.

Авиационные эксперты при этом предупреждают, что добиться полной остановки всех иранских авиакомпаний будет непросто. Не каждое государство обязательно станет выполнять требования Вашингтона, а контроль за огромным количеством аэропортов и обслуживающих компаний представляет отдельную проблему.

Китай становится ключевым

Особое значение приобретает позиция Китая — одного из главных экономических партнёров Тегерана.

Бессент заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с китайскими финансовыми властями, в том числе с руководителем Народного банка Китая Пань Гуншэном, о соблюдении американских санкций против Ирана. По словам главы Минфина США, китайская сторона активно участвует в этих обсуждениях.

Если крупные зарубежные аэропорты, поставщики топлива, платёжные системы и компании наземного обслуживания действительно откажутся работать с иранскими перевозчиками, международная авиация Ирана может оказаться в почти полной изоляции — даже без формального закрытия для неё воздушного пространства других государств.