Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, впервые в истории Федеративной Республики Германии не смог пройти в парламент федеральной земли. На выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании партия получила лишь 4,9% голосов, тогда как победу одержала «Альтернатива для Германии» (AfD).

По предварительным официальным итогам, на выборах в Мекленбурге — Передней Померании AfD набрала 38,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 35,5%, партия «Левые» (Die Linke) — 6,5%, «Зеленые» — 5,7%, а ХДС получила 4,9%, не преодолев необходимый пятипроцентный барьер. «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) также остался вне парламента с результатом 4,8%.

Это первый случай с момента основания Федеративной Республики Германии в 1949 году, когда ХДС не смог попасть в парламент одной из федеральных земель.

Несмотря на победу, AfD, вероятно, не сможет сформировать правительство, поскольку остальные парламентские партии по-прежнему исключают сотрудничество с ней. При существующем распределении мандатов арифметическое большинство может получить коалиция СДПГ, «Левых» и «Зеленых», что позволит действующему премьер-министру Мануэле Швезиг сохранить свой пост.

Одновременно выборы прошли и в Берлине. Там первое место заняла партия «Левые», набрав 25,7% голосов. Второе место занял ХДС с 18,8%, третьей стала AfD с 16,3%. Далее следуют «Зеленые» (14,3%) и СДПГ (12,1%).

По итогам голосования коалиция ХДС и СДПГ утратила большинство в Палате представителей Берлина. Наиболее вероятным вариантом новой правящей коалиции немецкие СМИ называют союз «Левых», «Зеленых» и СДПГ, хотя официальные переговоры еще не начались.

Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты выборов «катастрофой», однако заявил, что намерен продолжить курс своего правительства и не собирается уходить в отставку.