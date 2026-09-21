Латвия выступила против снятия санкций Евросоюза с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Из-за возражений Риги процесс принятия решения в ЕС сейчас остановлен, сообщили в бюро премьер-министра Латвии.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщил, что представители стран ЕС достигли предварительной договоренности об исключении Усманова и Фридмана из санкционного списка. Решение должно было вступить в силу, если в течение отведенного времени ни одна из стран Евросоюза не заявит возражений.

Теперь такое возражение поступило от Латвии. Таким образом, согласование решения о снятии санкций с двух миллиардеров на данный момент приостановлено.

По данным Reuters, исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка рассматривалось как часть более широкой договоренности, которая позволила бы продлить ограничения в отношении примерно 3000 связанных с Россией физических и юридических лиц сразу на три года. Ранее персональные санкции обычно требовали продления каждые шесть месяцев.

До возражения Латвии процедура находилась на заключительном этапе. Как ранее объяснял LSM, после достижения предварительной договоренности была запущена так называемая «процедура молчания»: текст решения направляется всем государствам ЕС, и оно считается согласованным, если до установленного срока никто не заявит возражений.

В Министерстве иностранных дел Латвии ранее подчеркивали, что окончательное решение еще не принято. Пресс-секретарь МИД Лига Ермацане заявила, что процесс продолжается и ситуация еще может измениться, поэтому ведомство не намерено раскрывать позицию Латвии «до последнего момента».

Почему ЕС собирался снять санкции

В начале сентября Франция присоединилась к Словакии с требованием исключить Усманова из санкционного списка. По данным Reuters, Париж добивался этого на фоне напряженности в отношениях с Азербайджаном и ситуации с находящимися там французскими гражданами. Азербайджан при этом отрицал, что лоббировал отмену санкций в отношении Усманова.

Позднее Люксембург потребовал снять санкции с Михаила Фридмана. В результате исключение двух миллиардеров оказалось частью компромисса вокруг продления всего большого санкционного списка.

Таким образом, решение о снятии санкций с Усманова и Фридмана пока не принято окончательно. После возражения Латвии переговоры между странами ЕС продолжаются. Reuters сообщает, что представители государств Евросоюза должны вновь обсуждать этот вопрос, чтобы попытаться достичь соглашения.