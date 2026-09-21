Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лазер вместо гербицидов: в Китае ИИ научили уничтожать сорняки 0 102

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машина, которая с помощью искусственного интеллекта распознает сорняки и уничтожает их лазером

В крупных сельскохозяйственных районах Китая начали использовать машины, которые с помощью искусственного интеллекта распознают сорняки и уничтожают их лазером, не затрагивая выращиваемые культуры.

Технология объединяет камеры, систему компьютерного зрения, искусственный интеллект и лазерное оборудование. Во время движения по полю камеры непрерывно сканируют растения, а алгоритм определяет, где находится сельскохозяйственная культура, а где — сорняк.

После распознавания система направляет лазер на нежелательное растение и уничтожает его. При этом машина должна точно отличать сорняки от полезных культур, чтобы не повредить урожай.

Одно из главных преимуществ технологии — возможность бороться с сорняками без применения традиционных гербицидов и, соответственно, без связанных с ними химических остатков.

Китайская разработка уже вышла на зарубежный рынок. Такие машины экспортируются в Австралию, где их используют крупные сельскохозяйственные предприятия для борьбы с сорняками.

Таким образом, искусственный интеллект постепенно берет на себя еще одну привычную сельскохозяйственную задачу: вместо распыления химикатов машина самостоятельно находит каждое нежелательное растение и точечно уничтожает его лазером.

×
#сельское хозяйство #экология #искусственный интеллект #технологии #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кая Каллас
Изображение к статье: Усманов и Фридман
Изображение к статье: Сувалкский коридор
Изображение к статье: Латвийская армия, флаг НАТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Правила осенней посадки моркови и свеклы
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Lifenews
Изображение к статье: Lisdoonvarna Matchmaking Festival.
Lifenews
Изображение к статье: Армия США
В мире
Изображение к статье: Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Правила осенней посадки моркови и свеклы
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео