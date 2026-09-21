В крупных сельскохозяйственных районах Китая начали использовать машины, которые с помощью искусственного интеллекта распознают сорняки и уничтожают их лазером, не затрагивая выращиваемые культуры.

Технология объединяет камеры, систему компьютерного зрения, искусственный интеллект и лазерное оборудование. Во время движения по полю камеры непрерывно сканируют растения, а алгоритм определяет, где находится сельскохозяйственная культура, а где — сорняк.

После распознавания система направляет лазер на нежелательное растение и уничтожает его. При этом машина должна точно отличать сорняки от полезных культур, чтобы не повредить урожай.

Одно из главных преимуществ технологии — возможность бороться с сорняками без применения традиционных гербицидов и, соответственно, без связанных с ними химических остатков.

Китайская разработка уже вышла на зарубежный рынок. Такие машины экспортируются в Австралию, где их используют крупные сельскохозяйственные предприятия для борьбы с сорняками.

Таким образом, искусственный интеллект постепенно берет на себя еще одну привычную сельскохозяйственную задачу: вместо распыления химикатов машина самостоятельно находит каждое нежелательное растение и точечно уничтожает его лазером.