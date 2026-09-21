Литва: Министр иностранных дел Кястутис Будрис в понедельник заявил, что Литва не признает результаты выборов в Государственную думу России.

«Так называемые выборы в Государственную думу России не были ни свободными, ни честными. Оппозиция подавлена, независимые голоса заглушены, а наблюдатели ОБСЕ не были допущены», - написал Будрис в социальной сети X.

«Проведение фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины является грубым нарушением международного права. Мы никогда не признаем эти результаты», - отметил глава литовского МИД.

Латвия: МИД этой страны заявляет, что не признает голосование на выборах в Госдуму России, проведенное на территориях Украины, Грузии и Молдовы.

Латвия осуждает проведение Россией выборов в Государственную думу на Крымском полуострове и в Севастополе, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, в Приднестровском регионе Молдовы, а также в регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.

Латвия выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы, Украины и Грузии в их международно признанных границах, указало Министерство иностранных дел в своем заявлении.

Эстония: МИД заявил, что считает выборы в России несвободными и несправедливыми. Глава ведомства Маргус Цахкна сказал, что, по оценке Эстонии, выборы были организованы для укрепления власти Владимира Путина и создания видимости функционирования демократического процесса. В качестве аргументов он назвал ограничения для оппозиции, исключение кандидатов и отсутствие независимых международных наблюдателей.

Эстония также осудила проведение российского голосования на оккупированных территориях Украины, включая Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, рассматривая это как нарушение международного права и территориальной целостности Украины.