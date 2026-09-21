Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Очевидцы не поверили своим глазам: в канадскую гавань заплыла одна из крупнейших рыб мира 0 128

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акула

Фото: Bedford Basin Yacht Club

Необычный гость появился у берегов канадского Галифакса: в акваторию, где обычно снуют лодки и яхты, заплыла гигантская акула. Местные жители собрались на берегу, чтобы своими глазами увидеть одну из крупнейших рыб планеты.

Как сообщает канадский телеканал CBC, гигантскую акулу заметили в заливе Бедфорд-Бейсин на атлантическом побережье Канады.

«Я никогда ничего подобного не видел», — рассказал местный житель Джон Калдер. Возвращаясь с работы, он заметил на берегу большую группу людей и решил остановиться.

«Я вышел из машины — и вдруг увидел две огромные акульи плавники, торчащие из воды», — вспоминает мужчина.

Посмотреть на необычного гостя приехали также его жена и дочь. По словам супруги Калдера Лизы Макклоски, акула подплыла совсем близко к людям.

«Она почти перевернулась на бок, так что мы смогли увидеть ее целиком. Это было волшебно», — рассказала женщина.

Вторая по величине рыба в мире

Исследователь акул Нил Хаммершлаг подтвердил CBC, что в гавань заплыла именно гигантская акула (basking shark).

По размерам она уступает среди современных рыб только китовой акуле. Гигантские акулы могут достигать примерно десяти метров в длину, однако, несмотря на устрашающие размеры, опасности для человека практически не представляют.

«Гигантские акулы не опасны для людей. Они питаются мелким планктоном», — объяснил Хаммершлаг.

Эти акулы нередко держатся у самой поверхности воды. Именно поэтому в английском языке их называют basking sharks — название можно приблизительно перевести как «акулы, греющиеся на солнце».

Почему она приплыла в гавань

Что заставило огромную рыбу зайти в гавань Галифакса, исследователи точно сказать не могут.

По словам Хаммершлага, акула могла плохо себя чувствовать или потерять ориентацию. Обычно представители этого вида держатся в открытой воде в местах, богатых планктоном.

«Мы никогда не узнаем наверняка», — отметил исследователь.

×
#экология #Канада #природа #рыбы #акулы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаг Аргентины
Изображение к статье: Джорджа Мелони
Изображение к статье: Искусственный интеллект
Изображение к статье: Природа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно реагировать на оценки ребенка в школе
Люблю!
Изображение к статье: схема ремонта Вантового моста
Политика
Изображение к статье: Коран
В мире
Изображение к статье: Ринго Старр
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
2
Изображение к статье: Valkas dome
Политика
1
Изображение к статье: Как правильно реагировать на оценки ребенка в школе
Люблю!
Изображение к статье: схема ремонта Вантового моста
Политика
Изображение к статье: Коран
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео