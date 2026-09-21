Необычный гость появился у берегов канадского Галифакса: в акваторию, где обычно снуют лодки и яхты, заплыла гигантская акула. Местные жители собрались на берегу, чтобы своими глазами увидеть одну из крупнейших рыб планеты.

Как сообщает канадский телеканал CBC, гигантскую акулу заметили в заливе Бедфорд-Бейсин на атлантическом побережье Канады.

«Я никогда ничего подобного не видел», — рассказал местный житель Джон Калдер. Возвращаясь с работы, он заметил на берегу большую группу людей и решил остановиться.

«Я вышел из машины — и вдруг увидел две огромные акульи плавники, торчащие из воды», — вспоминает мужчина.

Посмотреть на необычного гостя приехали также его жена и дочь. По словам супруги Калдера Лизы Макклоски, акула подплыла совсем близко к людям.

«Она почти перевернулась на бок, так что мы смогли увидеть ее целиком. Это было волшебно», — рассказала женщина.

Вторая по величине рыба в мире

Исследователь акул Нил Хаммершлаг подтвердил CBC, что в гавань заплыла именно гигантская акула (basking shark).

По размерам она уступает среди современных рыб только китовой акуле. Гигантские акулы могут достигать примерно десяти метров в длину, однако, несмотря на устрашающие размеры, опасности для человека практически не представляют.

«Гигантские акулы не опасны для людей. Они питаются мелким планктоном», — объяснил Хаммершлаг.

Эти акулы нередко держатся у самой поверхности воды. Именно поэтому в английском языке их называют basking sharks — название можно приблизительно перевести как «акулы, греющиеся на солнце».

Почему она приплыла в гавань

Что заставило огромную рыбу зайти в гавань Галифакса, исследователи точно сказать не могут.

По словам Хаммершлага, акула могла плохо себя чувствовать или потерять ориентацию. Обычно представители этого вида держатся в открытой воде в местах, богатых планктоном.

«Мы никогда не узнаем наверняка», — отметил исследователь.