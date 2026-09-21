Правящая партия «Единая Россия», по предварительным данным Центральной избирательной комиссии РФ, вновь получила большинство на выборах в Государственную думу. Предварительные результаты указывают, что партия сохранит конституционное большинство в нижней палате парламента.

После обработки более половины бюллетеней «Единая Россия» набирает около 58% голосов по партийным спискам, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Предварительные данные также свидетельствуют, что партия сохранит более двух третей мест в Государственной думе, что позволяет принимать конституционные поправки.

По предварительным оценкам, в новый состав парламента также проходят Коммунистическая партия (13,8%), ЛДПР (8,8%), «Новые люди» (7,9%) и «Справедливая Россия» (5,1%).

Это первые парламентские выборы в России после начала полномасштабной войны против Украины. Российские власти представляют голосование как подтверждение общественной поддержки проводимой политики, тогда как критики указывают на отсутствие полноценной политической конкуренции.

Либеральная партия «Яблоко», открыто выступавшая против войны, не была допущена к участию в голосовании по федеральному партийным спискам, хотя отдельные ее кандидаты участвовали в некоторых одномандатных округах.

Голосование проходило в течение трех дней. По данным российских властей, явка составила около 57%, что выше показателя выборов в Госдуму 2021 года.

Выборы также проводились на территориях Украины, которые Россия считает своими, включая части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украина и многие западные государства не признают проведение там российского голосования и считают эти территории оккупированными.

Подсчет голосов продолжается, а окончательные официальные результаты Центральная избирательная комиссия России должна утвердить позднее.