Американский обувной бренд Converse удалил рекламную фотографию с южнокорейской певицей Кариной и принес извинения после волны критики в интернете. Пользователи увидели в композиции кадра ассоциации с символикой расистской организации «Ку-клукс-клан» и сценами линчевания.

На рекламном снимке Карина держит в руках пару обуви Converse. На полу светом изображена фирменная звезда бренда, причем часть светового рисунка попадает на платье певицы.

Именно эта деталь и вызвала бурную реакцию. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что светлый треугольник на одежде напоминает характерный остроконечный белый капюшон, который носили члены «Ку-клукс-клана».

Критики обратили внимание и на то, как певица держит обувь. По их мнению, в сочетании с треугольной фигурой композиция может вызывать ассоциации с ногами повешенного человека и историческими сценами линчевания.

Речь идет именно об интерпретации изображения пользователями — сама компания не заявляла, что подобный смысл закладывался в рекламу.

Converse удалил рекламу

Принадлежащий Nike бренд после разгоревшегося скандала удалил изображение и принес извинения.

«Нам очень жаль. Мы понимаем, почему это изображение вызвало глубокое возмущение, и признаем, что допустили ошибку», — говорится в заявлении компании.

Converse сообщил, что фотографию убрали с собственных каналов и теперь пытаются удалить ее со всех площадок, где она появилась. Однако к тому времени снимок уже широко разошелся по интернету.

«Этого не должно было произойти, и в будущем мы будем работать лучше», — заявили в компании.

Как эту рекламу вообще одобрили?

Извинения убедили далеко не всех критиков. В социальных сетях пользователи стали задаваться вопросом, как неоднозначное изображение смогло пройти внутреннее согласование компании.

С критикой выступил и известный техасский адвокат по гражданским правам Ли Мерритт. Он обратил внимание на то, что рекламная кампания должна была пройти несколько этапов проверки.

По его словам, обещание «работать лучше» должно означать, что подобные проблемы замечают еще до публикации рекламы, а не после того, как она вызвала возмущение.

«Ку-клукс-клан» — одна из старейших и наиболее известных расистских организаций США. Она возникла после Гражданской войны в 1865 году и первоначально была направлена на запугивание освобожденных рабов. Впоследствии объектами преследования становились также евреи, иммигранты и представители других групп. Одной из наиболее узнаваемых деталей облика членов организации стали белые одеяния с остроконечными капюшонами.