Как Балтию могут отрезать от союзников и почему все снова говорят о Сувалкском коридоре.

В Европе все серьезнее относятся к возможности того, что война в Украине в той или иной форме может выйти за нынешние границы конфликта. Страны НАТО укрепляют критическую инфраструктуру, пересматривают планы гражданской обороны и готовят больницы, энергетику, транспорт и связь к работе в чрезвычайных условиях.

На этом фоне особое внимание вновь приковано к Сувалкскому коридору — узкому участку польско-литовской границы между Беларусью и российской Калининградской областью. Именно через него проходит единственная сухопутная связь Литвы, Латвии и Эстонии с остальными странами НАТО.

Об этом пишет аналитик CNN по международным вопросам Бретт Макгерк, ранее занимавший высокие должности в сфере национальной безопасности США при нескольких американских президентах.

Почему заговорили о большой войне

Поводом для растущей тревоги стал целый ряд событий. Россия и Беларусь проводят военные учения вблизи Сувалкского коридора. Одновременно европейские правительства усиливают защиту стратегически важных объектов на фоне диверсий, кибератак, появления беспилотников и других инцидентов, которые на Западе связывают с российской гибридной активностью.

Как отмечает CNN, особенность подобных действий заключается в том, что они могут оставаться ниже порога открытого военного нападения.

Беспилотник в воздушном пространстве страны НАТО, нарушение работы аэропорта, повреждение инфраструктуры, кибератака или диверсия сами по себе еще не означают начала большой войны. Однако серия таких инцидентов способна поставить альянс перед сложным вопросом: в какой момент происходящее следует считать нападением, требующим коллективного ответа?

Именно неопределенность CNN называет одной из главных проблем для НАТО.

Уязвимые 100 километров

На карте Сувалкский коридор выглядит относительно небольшим участком территории — его протяженность составляет примерно 100 километров. Однако его стратегическое значение огромно.

С одной стороны находится Беларусь, с другой — Калининградская область России. А через территорию Польши и Литвы проходит сухопутная связь стран Балтии с остальной частью НАТО.

В случае серьезного военного кризиса именно этот участок становится особенно важным для переброски людей, техники и грузов.

CNN рассматривает гипотетический сценарий, при котором Россия — возможно, совместно с Беларусью — могла бы провести ограниченную операцию в районе коридора. При этом Москва, предполагает автор анализа, могла бы представить произошедшее как локальный инцидент и одновременно предупреждать, что масштабный ответ НАТО способен привести к дальнейшей эскалации.

Важно подчеркнуть: речь идет не о подтвержденном плане нападения, а о сценарии, который используется при анализе уязвимости восточного фланга НАТО.

Главный вопрос в таком случае заключался бы не только в судьбе самого Сувалкского коридора. Под проверкой оказалась бы готовность всех стран НАТО выполнять обязательства по коллективной обороне.

Что будет с Латвией

Для Латвии, Литвы и Эстонии значение этого участка особенно велико. Сувалкский коридор остается их единственной сухопутной связью с остальной территорией альянса.

Это не означает, что при проблемах на этом направлении страны Балтии автоматически окажутся полностью изолированы: сохраняются морские и воздушные пути, а на территории региона уже находятся силы союзников.

Тем не менее именно сухопутный маршрут имеет принципиальное значение для быстрой переброски крупных подразделений, тяжелой техники, боеприпасов и других ресурсов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее говорил, что альянс регулярно отрабатывает сценарии, связанные с возможной угрозой Сувалкскому коридору. По его словам, нападение на территорию НАТО повлекло бы ответ альянса.

Но CNN обращает внимание еще на один фактор — позицию США.

Главный вопрос — что сделает Вашингтон

Соединенные Штаты одновременно вынуждены распределять военные ресурсы между несколькими стратегическими направлениями. Помимо Европы, Вашингтону необходимо учитывать ситуацию на Ближнем Востоке и противостояние с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Речь идет не только о военнослужащих. Системы ПВО, корабли, разведывательные средства и запасы боеприпасов невозможно одновременно в неограниченном количестве держать во всех регионах мира.

По мнению автора CNN, именно сомнения относительно возможной реакции Вашингтона становятся одним из факторов, заставляющих европейские государства активнее заниматься собственной безопасностью.

Европа готовит не только армии

Есть еще одно принципиальное изменение. Подготовка к возможному конфликту теперь не ограничивается закупкой танков, ракет и боеприпасов.

Опыт Украины показал европейским странам, насколько важна способность государства продолжать работать после ударов по энергетике и другой инфраструктуре.

Электричество должно поступать в дома, больницы — принимать пациентов, связь — работать, транспорт — перевозить людей и грузы, а государственные учреждения — выполнять свои функции даже в условиях продолжительного кризиса.

Именно поэтому НАТО обновляет требования к устойчивости стран альянса. В центре внимания — энергоснабжение, продовольствие и питьевая вода, медицина, транспорт, коммуникации и непрерывность работы органов власти.

Сдерживание начинается в мирное время

Логика нынешней подготовки заключается не только в том, чтобы суметь ответить на возможное нападение. Задача — убедить потенциального противника, что даже ограниченная атака или попытка создать кризис не принесет желаемого результата.

Поэтому военные учения, укрепление восточного фланга, защита электростанций и аэропортов, подготовка больниц и создание резервных систем связи становятся частями одной стратегии.

Для стран Балтии этот вопрос особенно чувствителен из-за географии региона. А Сувалкский коридор остается той точкой на карте Европы, где география особенно тесно переплетается с вопросом о способности НАТО защитить своих членов.

Именно поэтому небольшая полоса польско-литовской границы сегодня вновь оказывается в центре большой европейской дискуссии о безопасности.