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Секретная высылка мигрантов 0 107

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Толпы мигрантов

Толпы мигрантов

Больше всего мигрантов выдворили в Мексику.

США по секретным соглашениям депортировали 25 000 мигрантов в 35 стран — Forbidden Stories

С января 2025 года администрация Дональда Трампа депортировала как минимум 25 447 человек в третьи страны. Это выяснило расследование Forbidden Stories. Вашингтон заключил секретные соглашения с 35 государствами, согласившимися принимать мигрантов, которых нельзя законно вернуть на родину, - сообщает RTVI US.

Большинство высланных, около 20 000, оказались в Мексике, остальных распределили по 27 странам Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского региона. На программу заложено $410 млн: часть денег идет напрямую правительствам, а более $300 млн — структурам ООН.

Переговоры вело малоизвестное Управление по реэмиграции Госдепартамента, а сговорчивость партнеров обеспечивали визовыми ограничениями и щедрой помощью. Камерун, например, вскоре после подписания меморандума получил почти $400 млн на здравоохранение.

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#США #ООН #мексика #депортация #мигранты
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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