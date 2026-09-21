Председатель КНР Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября посетит США с официальным визитом по приглашению президента Дональда Трампа. В Белом доме лидеры намерены обсудить торговые отношения, искусственный интеллект и международную безопасность.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента США Дональда Трампа посетит Соединенные Штаты с официальным визитом с 23 по 25 сентября, подтвердило Министерство иностранных дел Китая, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Как сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве, 24 сентября Си Цзиньпин посетит Белый дом, где состоятся переговоры с президентом США.

Это станет первым визитом председателя КНР в США с 2023 года. Тогда он приезжал в Калифорнию для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и встретился с тогдашним президентом США Джо Байденом.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп принимал Си Цзиньпина в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2017 году. Последний же официальный государственный визит председателя КНР с приемом в Белом доме состоялся в 2015 году.

Ожидается, что в ходе нынешнего визита лидеры обсудят широкий круг вопросов, включая торговые и тарифные споры между США и Китаем, безопасность использования искусственного интеллекта, а также ситуацию вокруг крупнейших международных конфликтов.

Приглашение посетить США Дональд Трамп передал Си Цзиньпину в середине мая во время своего визита в Пекин.