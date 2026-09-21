Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским вновь призвал отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку, по его мнению, это способствует росту мировых цен на дизельное топливо. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, во время воскресного телефонного разговора Трамп неоднократно возвращался к теме ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

«Слово "дизель" в разговоре прозвучало много раз», — сообщил Axios один из источников.

Позднее в воскресенье Владимир Зеленский подтвердил, что провел новый телефонный разговор с президентом США. Он также сообщил, что на этой неделе планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Это уже не первый подобный призыв со стороны американского президента. Ранее, 13 сентября, Трамп заявлял, что просил Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо.

«Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, потому что он вызывает его дефицит», — говорил тогда Трамп, утверждая, что причиной нехватки топлива являются не военные действия США против Ирана, а удары в ходе войны между Россией и Украиной.

На следующий день президент США также заявил, что Россия и Украина якобы достигли договоренности не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако впоследствии выяснилось, что такой договоренности между сторонами не существует.