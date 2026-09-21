Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Вильнюсе расследуют возможное сожжение Корана на одной из улиц города 0 20

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Коран
ФОТО: Unsplash

Литовская полиция начала досудебное расследование после сообщений о возможном сожжении Корана на улице Этмону в Вильнюсе. Об этом сообщает BNS со ссылкой на портал LRT.

По данным Департамента полиции Литвы, сообщение о происшествии поступило 13 сентября в 1:57. Заявитель, говоривший на английском языке, сообщил, что на улице Этмону, 6 жгут Коран.

Как отмечает LRT, предполагаемое сожжение священной книги ислама также запечатлено на видеозаписи, которая распространилась в публичном пространстве.

По факту произошедшего полиция начала досудебное расследование по статье о хулиганстве.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

×
#полиция #Литва #религия #хулиганство #Вильнюс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаг Аргентины
Изображение к статье: Джорджа Мелони
Изображение к статье: Искусственный интеллект
Изображение к статье: Природа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно реагировать на оценки ребенка в школе
Люблю!
Изображение к статье: схема ремонта Вантового моста
Политика
Изображение к статье: Акула Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Ринго Старр
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
2
Изображение к статье: Valkas dome
Политика
1
Изображение к статье: Как правильно реагировать на оценки ребенка в школе
Люблю!
Изображение к статье: схема ремонта Вантового моста
Политика
Изображение к статье: Акула Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео