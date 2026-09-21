Литовская полиция начала досудебное расследование после сообщений о возможном сожжении Корана на улице Этмону в Вильнюсе. Об этом сообщает BNS со ссылкой на портал LRT.

По данным Департамента полиции Литвы, сообщение о происшествии поступило 13 сентября в 1:57. Заявитель, говоривший на английском языке, сообщил, что на улице Этмону, 6 жгут Коран.

Как отмечает LRT, предполагаемое сожжение священной книги ислама также запечатлено на видеозаписи, которая распространилась в публичном пространстве.

По факту произошедшего полиция начала досудебное расследование по статье о хулиганстве.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.