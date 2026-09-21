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Второй масштабный сбой за две недели: в Великобритании отменяют сотни авиарейсов 0 167

В мире
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аэропорт

В Великобритании произошел новый технический сбой в системе управления воздушным движением — уже второй за две недели. Отменены не менее 200 рейсов, задержки и сбои могут продолжаться еще несколько часов. Особенно серьезно ситуация затронула аэропорты Манчестера, Эдинбурга и Белфаста.

Как сообщает AP, на этот раз техническая проблема возникла в центре Национальной службы управления воздушным движением Великобритании (NATS) в шотландском Прествике.

NATS заявил, что неисправность уже устранена, однако ее последствия будут ощущаться еще некоторое время. Возможны отмены и задержки рейсов в Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии.

По данным аналитической компании Cirium, к настоящему моменту отменено не менее 200 прибывающих и вылетающих рейсов.

Лондон почти не затронуло

В отличие от масштабного сбоя, произошедшего две недели назад, нынешняя проблема в основном не затронула аэропорты южнее Манчестера, в том числе обслуживающие Лондон.

Наиболее серьезные нарушения, по данным Cirium, зафиксированы в аэропортах Манчестера, Эдинбурга, международном аэропорту Белфаста и городском аэропорту имени Джорджа Беста в Белфасте.

NATS заверяет, что вместе с аэропортами и авиакомпаниями пытается как можно быстрее снять ограничения и восстановить нормальное воздушное движение.

Второй серьезный сбой за две недели

Особое беспокойство авиакомпаний вызывает то, что это уже вторая техническая проблема за короткий срок.

Предыдущий сбой привел к отмене более 2000 рейсов в Великобританию и из нее. Тогда причиной оказался дефект программного обеспечения в системе, которая присваивает самолетам коды, позволяющие авиадиспетчерам идентифицировать рейсы на радарах.

В NATS подчеркивают, что нынешняя неисправность не связана с той программной ошибкой.

Авиакомпании требуют действий

Новый сбой вызвал резкую реакцию перевозчиков. Ryanair заявила, что проблемы могут затронуть более 25 000 ее пассажиров, и потребовала отставки руководителя NATS Мартина Рольфа либо его увольнения министром транспорта Великобритании Хайди Александер.

EasyJet заявила, что повторение подобных инцидентов вновь ставит вопрос об устойчивости систем NATS и необходимости принять меры для предотвращения новых сбоев.

British Airways также выразила разочарование сложившейся ситуацией.

Британскому правительству принадлежит 49% акций NATS. Оно является крупнейшим акционером службы и фактически обладает правом вето при принятии ключевых решений.

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#авиация #транспорт #Великобритания
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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