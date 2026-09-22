Жители небольшой деревни Пиддингтон в английском Оксфордшире устроили символический «референдум о независимости». Поводом стали планы британских властей разместить неподалеку более 1200 просителей убежища. Теперь местные власти допускают еще более необычный шаг — обращение к США с предложением принять Пиддингтон в качестве 51-го штата.

В Пиддингтоне живут около 350 человек. В голосовании приняли участие 312 жителей: 285 высказались за выход из состава Великобритании, 26 — против, один бюллетень был испорчен. После голосования сторонники инициативы провозгласили «Княжество Пиддингтон».

Причиной необычной акции стал правительственный план переоборудовать бывший военный объект в районе Бистера под размещение просителей убежища. Предполагается, что там смогут поселить до 1256 одиноких мужчин — в несколько раз больше, чем все население Пиддингтона. Правительство объясняет использование бывших военных объектов стремлением сократить расходы на гостиницы для просителей убежища.

Следующий шаг — США?

Председатель приходского совета Тим Макнелли сообщил Newsweek, что, если британские власти не откажутся от своих планов, деревня намерена развивать идею присоединения к Соединенным Штатам. По его словам, письмо уже направлено президенту Дональду Трампу, а в американское посольство передано досье с изложением позиции Пиддингтона.

Однако пока речь идет прежде всего о политической и медийной акции протеста. Референдум не имеет юридической силы и сам по себе не позволяет Пиддингтону выйти из состава Великобритании или стать частью США.

История Пиддингтона — скорее необычная форма протеста, чем реальная попытка сменить государственную принадлежность. Однако жители деревни явно рассчитывают, что идея о «51-м штате США» привлечет внимание к их главному требованию — отказу властей от размещения крупного центра для просителей убежища рядом с небольшим населенным пунктом.