Пять ведущих американских телеканалов приостановили участие в системе освещения работы президента США после того, как администрация Дональда Трампа лишила CNN, Politico и MS NOW доступа в Белый дом. Из-за этого без традиционного телевизионного сопровождения остались мероприятия главы государства, включая визит на Генеральную Ассамблею ООН.

Конфликт между Белым домом и рядом американских СМИ перешел в новую фазу. В понедельник пять крупнейших телеканалов США объявили, что временно прекращают участие в системе ротационных телевизионных репортажей из Белого дома в знак солидарности с CNN, сообщает AFP.

Решение стало ответом на действия администрации Дональда Трампа, которая в пятницу запретила телеканалу CNN, изданию Politico и телеканалу MS NOW доступ в Белый дом. Уже на следующий день журналистов этих СМИ не допустили на территорию президентской резиденции, а их аккредитации были аннулированы.

CNN, MS NOW и Politico оспорили запрет в суде. В иске говорится:

«Этот запрет представляет собой максимально прямую атаку на Первую поправку к Конституции и является вопиющим нарушением наших основополагающих конституционных принципов».

Вслед за этим телеканалы ABC, CBS, CNN, Fox и NBC объявили о приостановке участия в системе телевизионного «пула» Белого дома. По этой схеме один телеканал в определенный день ведет съемку официальных мероприятий президента, предоставляя видеоматериалы всем остальным вещателям.

В совместном заявлении вещатели подчеркнули: «Для общества жизненно важно получать точную и независимую информацию о своем правительстве. Ни одна администрация не должна ограничивать работу новостных организаций только потому, что ей не нравятся их репортажи».

Это означает, что в понедельник система впервые дала сбой: именно CNN должна была обеспечивать съемку мероприятий президента, однако после бойкота традиционного телевизионного освещения не состоялось.

Для обычных зрителей это означает, что единая система оперативного распространения официальных видеоматериалов Белого дома временно перестала работать. Такой механизм много лет использовался американскими СМИ для освещения деятельности президента.

Последствием бойкота стало отсутствие телевизионного освещения визита Дональда Трампа на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, где у президента были запланированы встречи с мировыми лидерами.

Сам Трамп раскритиковал действия СМИ и заявил, что администрация не ведет борьбу со свободой прессы. В публикации в социальной сети Truth Social он написал:

«Белый дом не ведет атаку на свободную прессу — то, что мне очень дорого. Он ведет борьбу с ФЕЙКАМИ, которые распространились по нашим любимым Соединенным Штатам Америки, как рак».

Объясняя решение о запрете, президент также заявил, что оно связано с публикациями этих СМИ за последние два года. По его словам, «они пытаются очернить республиканцев и республиканскую администрацию». При этом Трамп предупредил, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении других средств массовой информации.

Противостояние между Белым домом и крупнейшими американскими редакциями теперь продолжается не только в публичном пространстве, но и в судебных разбирательствах. Исход этого спора может повлиять на правила доступа журналистов к работе администрации президента США.

Добавим, что Трамп запустил стрим своего круглосуточного телеканала TRUMP TV, о чем поспешил сообщить в соцсетях.