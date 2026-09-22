Белый дом запустил круглосуточный видеопоток под названием «Trump TV: The Essentials Station». В эфире будут показывать выступления Дональда Трампа, заявления администрации, записи президентских мероприятий и отобранные Белым домом «главные моменты».

Проект появился в разгар конфликта президента с CNN, Politico и MS NOW, журналистов которых лишили доступа в Белый дом.

Новый проект начал работу вечером 21 сентября. Сам Белый дом описывает его как круглосуточный поток «главных моментов» администрации, который будет обновляться в режиме реального времени. Трансляция доступна через официальный сайт Белого дома и YouTube.

При этом называть Trump TV полноценным новым телеканалом не совсем точно. Пока это прежде всего непрерывный интернет-стрим, составленный из существующих и новых официальных видеоматериалов администрации. В первые часы там, в частности, показывали записи прежних выступлений Трампа.

Запуск совпал с конфликтом со СМИ

Контекст делает появление Trump TV особенно примечательным. Незадолго до запуска администрация отозвала аккредитации журналистов CNN, Politico и MS NOW. Три медиакомпании обратились в федеральный суд, заявив, что решение принято из-за содержания их публикаций и нарушает конституционные гарантии свободы прессы. Администрация оспаривает эту позицию.

В ответ на исключение CNN из телевизионного пула ABC, CBS, NBC, Fox News и другие крупные американские телеканалы приостановили предоставление совместной телевизионной картинки из Белого дома. Печатные СМИ, информагентства и радио продолжили освещение президентской деятельности.

Именно на этом фоне Белый дом начал продвигать собственный канал прямого распространения президентского контента. Официальное описание Trump TV обещает круглосуточно показывать основные выступления, заявления и другие выбранные администрацией материалы.

Без журналистского посредника

Главное отличие нового формата от традиционного телевидения очевидно: контент Trump TV формирует сама администрация. Это позволяет Белому дому обращаться непосредственно к аудитории, но одновременно означает отсутствие независимого редакционного отбора внутри самого потока.

Пока неизвестно, останется ли Trump TV преимущественно круглосуточной подборкой выступлений и архивных материалов или со временем превратится в более полноценную информационную платформу.

Запуск Trump TV произошёл в момент, когда отношения Белого дома с частью американских СМИ резко обострились. Поэтому новый стрим — не просто ещё один способ показывать президентские выступления: он даёт администрации возможность распространять собственную версию событий напрямую, без участия традиционных телеканалов и журналистских редакций. Какое место эта площадка займёт в американском медиапространстве, станет понятно после первых недель работы.