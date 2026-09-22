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ЕС продлил санкции против РФ на 3 года, но исключил из них тех самых российских олигархов 0 48

В мире
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Санкции сняты

Латвия до последнего выступала против этого решения.

Представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что представители ЕС договорились исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкций на три года. Латвия до последнего выступала против этого решения.

В агентстве напомнили, что для продления санкций требуется единогласная поддержка. Ранее они продлевались каждые шесть месяцев.

Почему Франция и Люксембург добивались исключения олигархов из списка санкций

Ранее стало известно, что Франция добивается от других стран Европейского Союза исключения из санкционного списка узбекско-российского олигарха Алишера Усманова.

Позже три европейских дипломата сообщили Reuters, что Париж призывает ЕС снять санкции с Усманова из-за давления со стороны Азербайджана, удерживающего двух граждан Франции. Магнат горно-металлургической отрасли инициировал в Европе ряд судебных разбирательств с целью добиться снятия санкций, а его адвокаты оспорили утверждения в СМИ, послужившие основанием для введения ограничительных мер.

Financial Times сообщало, что Люксембург требовал исключить из списка и российского банкира Михаила Фридмана. Ранее олигарх подал арбитражный иск против Люксембурга на сумму 15,8 млрд долларов, сообщает информационное агентство УНИАН.

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#Франция #санкции #Латвия #олигархи #Люксембург #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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