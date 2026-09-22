Северная Корея объявила об успешном испытании «нового типа оружия», за которым лично наблюдал Ким Чен Ын. Пхеньян не раскрыл характеристики системы, однако опубликованные фотографии и данные позволяют предположить, что речь идёт о модернизированной ракете семейства «Хвасон-11» с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

Что именно испытала КНДР

Испытание состоялось 20 сентября, а официальное сообщение северокорейского агентства KCNA появилось утром 22 сентября. Ракетное управление КНДР заявило, что испытание имеет «большое значение» для развития новых оружейных технологий. За пуском наблюдали Ким Чен Ын и его дочь.

Название системы в сообщении KCNA прямо не приводится. Однако на одном из опубликованных снимков на экране видна надпись Hwasongpho-11Ma-1. Южнокорейские специалисты считают, что это может быть дальнейшим развитием северокорейской короткодистанционной ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком.

Reuters со ссылкой на специалистов NK News также отмечает, что внешний вид аппарата указывает на модернизированный вариант ракеты с hypersonic glide vehicle — гиперзвуковым планирующим блоком.

Почему такую ракету сложнее перехватить

Главная особенность подобной конструкции заключается не просто в высокой скорости. После запуска боевой блок способен изменять траекторию и совершать манёвры, из-за чего системе ПРО труднее заранее определить точку его движения и организовать перехват.

Поэтому корректнее говорить, что новая система может быть рассчитана на усложнение работы противоракетной обороны, а не утверждать, что она гарантированно способна её преодолеть. Независимого подтверждения всех заявленных КНДР характеристик пока нет.

Интересная деталь обнаружилась непосредственно на северокорейских фотографиях. На одном из экранов можно разобрать показатели 908,2 км дальности, 35,8 км высоты и скорости 2146 м/с. Южнокорейское агентство Yonhap отмечает, что эти данные расходятся с первоначальными оценками военных Южной Кореи, поэтому относиться к ним следует осторожно.

Две ракеты с разницей в несколько часов

Военные Южной Кореи зафиксировали 20 сентября запуск двух баллистических ракет малой дальности из района Вонсана в сторону Японского моря. По южнокорейской оценке, одна пролетела около 450 км, другая — более 600 км.

Таким образом, заявленные Пхеньяном данные о дальности отличаются от результатов наблюдений Сеула. Yonhap отдельно указывает, что нельзя исключать неточность цифр, показанных КНДР на опубликованном телеметрическом экране.

Ким пообещал противникам «неизлечимую головную боль»

Ким Чен Ын назвал испытание демонстрацией современных оборонных технологий и свидетельством модернизации вооружённых сил. По сообщению KCNA, он заявил, что появление такой технологии должно стать для противников страны «неизлечимой головной болью».

Испытания прошли на фоне очередного обострения риторики вокруг Корейского полуострова. Пхеньян обвиняет США в повышении напряжённости из-за военных учений. В свою очередь министры иностранных дел США, Южной Кореи и Японии встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН и договорились продолжать координацию по вопросам безопасности полуострова.

Пока КНДР раскрыла недостаточно данных, чтобы независимо оценить реальные возможности нового оружия. Но опубликованные материалы указывают на продолжение работ над маневрирующими ракетными системами, предназначенными в том числе для затруднения перехвата. Именно способность такого боевого блока менять траекторию, а не только его скорость, представляет наибольшую проблему для существующих систем ПРО.