Евросоюз должен сохранить санкции против России и как можно скорее завершить работу над их продлением, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ее заявление прозвучало на фоне сложных переговоров стран ЕС, которые пытаются согласовать продление ограничительных мер до истечения их срока действия.

Вопрос о продлении санкций против России остается одной из главных тем в повестке Евросоюза. После встречи министров иностранных дел стран ЕС верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что ограничительные меры должны оставаться в силе, пока продолжается работа над их дальнейшим продлением.

«Нам нужна эта стабильность, чтобы санкции оставались в силе в течение более длительного времени», — заявила Каллас.

По ее словам, санкции остаются одним из ключевых инструментов политики ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. При этом Брюссель уже готовит следующий пакет ограничительных мер.

Заявление прозвучало в момент, когда страны ЕС пытаются найти компромисс по продлению санкционного режима. Одновременно продолжаются переговоры вокруг возможного исключения из санкционных списков российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

По данным Reuters, обсуждаемая схема предполагает снятие санкций с двух предпринимателей в обмен на продление ограничительных мер почти в отношении трех тысяч российских физических и юридических лиц сразу на три года вместо традиционных шести или двенадцати месяцев.

Однако окончательного согласия пока нет. Процесс был приостановлен после того, как Латвия выступила против предложенного компромисса. Переговоры между странами ЕС продолжаются.

Этот вопрос важен потому, что решения о санкциях в Евросоюзе принимаются единогласно. Возражение хотя бы одной страны не позволяет утвердить общий пакет ограничительных мер.

Каллас также заявила, что Европа сталкивается с ростом диверсионных атак и нарушений воздушного пространства, связав это с попытками Москвы усилить давление на европейские страны.

«Москва пытается запугать Европу, чтобы она сократила поддержку Украины», — сказала глава европейской дипломатии.

По ее мнению, ответом должно стать дальнейшее усиление экономического давления.

«Российская экономика — одно из самых уязвимых мест России», — подчеркнула Каллас.

Пока переговоры продолжаются, европейские дипломаты стремятся найти решение, которое позволит сохранить санкционный режим и избежать его автоматического прекращения после истечения действующего срока.