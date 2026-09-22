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Нас один раз уже попросили помолчать... Политолог напомнил о «совете» от президента Франции 0 306

В мире
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Филипп Раевский

Филипп Раевский

Наши власти в итоге... действительно решили "помолчать", не препятствуя отмене Евросоюзом санкций в отношении двух российских миллиардеров.

Политолог Филипп Раевский в социальной сети X прокомментировал попытку Латвии заблокировать проект решения Евросоюза о снятии санкций с двух российских олигархов - Усманова и Фридмана.

"Франция - европейская держава, как мы помним именно президент Франции посоветовал использовать возможность помолчать, посмотреть, что на этот раз будет тем, что убедит Латвию в том, что Усманов и Фридман - милые люди и санкции против них надо снять", - написал латвийский политолог. Отметим, что эту свою реплику он сделал еще до того, как правительство Латвии согласилось с предложением премьера Кулбергса пойти на уступки Франции и снять вето с решения об изъятии из санкционного списка ЕС Фридмана и Усманова.

Что же касается упомянутой Раевским фразы о том, что Латвии стоило бы помолчать, то ее еще в 2003-м году произнес тогдашний президент Франции Жак Ширак. Он этот "совет" адресовал своей латвийской коллеге Вайре Вике-Фрейберге, горячо поддержавшей вторжение США в Ирак.

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#Франция #президент #санкции #Латвия #социальные сети #олигархи #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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