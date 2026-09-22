За выступили 99 депутатов, 13 высказались против, еще пять воздержались. Чтобы принять поправку к Конституции, потребуется еще два голосования. Первое запланировано на 6 октября, а окончательное — на 12 января 2027-го. Необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141.

Председатель партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», бывший министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, заявил, что ядерное оружие является одним из наиболее эффективных средств сдерживания России. «Мы единственная страна в регионе, которая имеет это ограничение. У латышей его нет, у эстонцев его нет, у поляков его нет, финны только что от него избавились», — отметил он. В июне парламент Финляндии отменил запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия, если это требуется для нужд национальной обороны.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма, социал-демократ Ремигиюс Мотузас, также подчеркнул, что Литва не должна создавать препятствий для ядерного сдерживания России и быть слабым звеном НАТО в регионе. По мнению Мотузаса, внесение поправок в Конституцию стало бы одним из самых сильных сигналов, которые снизили бы риск военной агрессии в отношении республики.

Дискуссии о размещении ядерного оружия в странах восточного фланга НАТО также подогреваются идеей создания новой европейской схемы ядерного сдерживания, представленной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в марте. Она заключается в том, что союзники могли бы временно размещать у себя французские стратегические истребители Rafale и предоставлять для них свое воздушное пространство, рассказывает The Moscow Times.