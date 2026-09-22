Десятки рейсов и более трех тысяч пассажиров оказались затронуты после того, как в районе аэропорта Вильнюса обнаружили признаки появления воздушных шаров, используемых для контрабанды сигарет из Беларуси. На несколько часов взлеты и посадки пришлось полностью прекратить.

Движение самолетов в аэропорту Вильнюса было приостановлено более чем на три часа — с 23:25 понедельника до 2:40 вторника, 22 сентября, сообщил оператор литовских аэропортов Lietuvos oro uostai (LTOU).

Причиной стали зафиксированные радиолокационными системами признаки, характерные для воздушных шаров, которые запускают с территории Беларуси для контрабанды сигарет.

В результате были отменены или задержаны 17 рейсов, а изменения затронули планы более 3100 пассажиров.

Самолеты отправляли в Ригу, Каунас и Варшаву

Особенно серьезные проблемы возникли у самолетов, которые уже направлялись в Вильнюс. 12 прибывающих рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты: семь самолетов приняли в Каунасе, четыре — в Риге и один — в Варшаве.

В LTOU заявили, что ограничения воздушного пространства были введены в связи с тем, что оператор характеризует как «гибридную атаку Беларуси на Литву, гражданскую авиацию и общество». Литовские власти также рассматривают неоднократное появление подобных шаров в воздушном пространстве страны как элемент гибридного воздействия со стороны режима в Минске.

Проблема продолжается не первый год

Масштаб проблемы особенно заметен по данным за прошлый год. Из-за рисков, связанных с запускаемыми из Беларуси контрабандными шарами, в аэропорту Вильнюса тогда пострадало расписание более 300 рейсов и 47 тысяч пассажиров.

В общей сложности взлеты и посадки приостанавливались почти на 60 часов. В этом году подобные инциденты происходят реже.

Литва уже обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с неоднократным проникновением воздушных шаров со стороны Беларуси.