Северная Корея сообщила об успешном испытании нового вида вооружения, за которым лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Заявление прозвучало спустя несколько дней после запуска баллистических ракет, вызвавшего протесты Южной Кореи и Японии.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал на испытании нового вида вооружения, сообщило государственное информационное агентство KCNA. Как утверждают власти КНДР, испытания прошли успешно и стали очередным подтверждением развития военных технологий страны.

При этом Пхеньян не раскрыл, о какой именно системе вооружения идет речь. В сообщении лишь отмечается, что Ким назвал испытание «несомненно впечатляющей демонстрацией ультрасовременных оборонных технологий».

По данным KCNA, лидер КНДР также заявил, что разработка подобных технологий имеет большое значение для укрепления обороноспособности страны, подготовки к возможным военным действиям и дальнейшего развития вооруженных сил.

Заявление прозвучало вскоре после очередной серии ракетных испытаний. Два дня назад Южная Корея и Япония сообщили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону акватории у своего восточного побережья.

Это уже не первое подобное испытание за последнее время. Десять дней назад КНДР также провела военные учения с использованием баллистических ракет малой дальности и дальнобойной артиллерии. Тогда северокорейские государственные СМИ заявили, что все цели были поражены «со 100-процентной точностью».

Ракетные испытания вновь вызвали негативную реакцию соседних стран. В Сеуле заявили, что подобные действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и призвали Пхеньян отказаться от дальнейших запусков баллистических ракет.

Япония также выразила официальный протест, назвав действия КНДР угрозой региональной безопасности.

Напряженность вокруг северокорейской ядерной программы сохраняется и на международном уровне. На прошлой неделе Пхеньян отверг резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая призывает страну прекратить ядерную деятельность.

Северокорейские власти вновь заявили, что статус КНДР как ядерной державы является «необратимым и окончательно закреплен» в национальном законодательстве. Ранее сестра лидера страны Ким Ё Чжон также отвергла призывы к денуклеаризации, заявив, что рассчитывающие на это «не понимают реальности».

Таким образом, последние испытания стали очередным сигналом о том, что Пхеньян продолжает курс на развитие своих ракетных и военных программ, несмотря на международное давление и санкции.